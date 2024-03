Promozione, continua la corsa al titolo del San Miniato Basso insidiato dai rivali della Sestese

Il San Miniato Basso continua nel testa a testa con la Sestese imponendosi 3 a 1 sul campo del Sant'Andrea, partita amministrata senza pensieri dai giallorossi che si portano in vantaggio già al 5' grazie al gol di Niccolai e Morelli raddoppia poco prima dell'intervallo. Nella ripresa Vanni cala il tris, nel finale arriva il gol della bandiera firmato da Lorenzini, non una cosa da poco per i grossetani dato che la capolista ne ha subiti soltanto 16 in 25 partite.

Tre punti importantissimi per il San Miniato che si avvicina alla zona salvezza guadagnando punti su tutte le rivali, decisivo il gol di Echegdali al 46' che si inserisce bene e segna il gol che vale i tre punti contro il Porta Romana che nonostante la classifica non si arrende fino all'ultimo dando battaglia ma i rossoblù riescono a portare a casa l'uno a zero.

Vincono anche Colli Marittimi e Saline, rispettivamente contro Armando Picchi e Castiglioncello. Per i primi è decisiva la doppietta di Zoppi nel primo tempo, nella ripresa la riapre dal dischetto Barnini ma i livornesi non riescono a trovare il pari nel finale.Per i secondi, dopo un primo tempo tenuto in equilibrio dalla ottima prestazione del portiere dei labronici, nella ripresa il Saline dilaga grazie a sfortunate autoreti ed errori difensivi finalizzati da Passalacqua, prova a riaprire il match Mori a metà frazione ma non basta, nel finale arrotonda il risultato Rigoni.

Perde invece l'Urbino Taccola 0 a 2 contro l'Atletico Maremma, i grossetani si candidano come unica rivale del Saline per la quarta posizione imponendosi grazie ai gol di Coli e Rodriguez contro i biancorossi che perdono contatto ormai con la zona playoff.

Sant’Andrea – San Miniato Basso 1 a 3 (0 a 2)

Sant’Andrea: Comparini, Battistini, Grotti, Guglione, De Michele, Pizzuto, Salvadori, Marra, Lorenzini, Lelli, Demasi. A disp.: Cogno, Gobbi, Marrucci, Tosi, Campetiello, Biagiotti. All.: Silvestro.

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Desii, Gamba, Di Bella, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Morelli, Remedi A., Demi. A disp.: Fattori, Fabbrini, Bettarini, Bucalossi, Leone, Langella, Mori, Vanni, Colibazzi. All.: Ticciati.

Arbitro: Norci di Arezzo.

Reti: 5’pt Niccolai (SMB), 40’pt Morelli (SMB), 20’st Vanni (SMB), 42’st Lorenzini (SA).

San Miniato – Porta Romana 1 a 0 (0 a 0)

San Miniato: Bellomo, Taddei, Nuti, Marconcini, Campolmi, Borghini, Bruchi, Gazzarrini, Faraoni, Echegdali, Zini. A disp.: Morelli, Dainelli, Campani, Gallina, Grippo, Salliu, Scali, Zingarello. All.: Capitani.

Porta Romana: Romano, Jouta, Trincia, Ciuffi, Zeroni, Lalaj, Rosi, Anzalone, Lalaj A., Nencioni, Habachi. A disp.: Cecconi, Turini, Di Francesco, Frongillo, Diemesor, Martelli, Diaby. All.: Carobbi.

Arbitro: Lisi di Empoli.

Reti: 1’st Echegdali.

Colli Marittimi – Armando Picchi 2 a 1 (2 a 0)

Colli Marittimi: Berrugi, Ciampi, Bartorelli A., Bartorelli M., Buselli, D’Onghia (20’st Mecherini), Campisi, Zoppi (33’st Sarais), Coluccia, Pellegrini (38’st Milano), Remelli (45’st Camerini). A disp.: Sabatini, Pedrali, Giacomelli, Manno. All.: Verdiani.

Armando Picchi: Grassia, Pulina, Carnieri (45’st Politano), Arapi (1’st Bonsignori), Prete, Milianti, Danieli (25’st Vanni), Giusti, Durante, Barnini, Lusito (10’st Falca). A disp.: Perullo, Baldi, Durante, Meta. All.: Traversa.

Arbitro: Pianigiani di Siena.

Reti: 10'pt e 45’pt Zoppi (CM), 30’st Barnini (Rig., AP).

Castiglioncello – Saline 1 a 4 (0 a 0)

Castiglioncello: Barbetta, Pagliai, Marzini, Nencini, Nucci, Molinario, Landi, Mori, Bardi, Lo Vecchio, Rossi. A disp.: Filucchi, Andrisani, Bernini, Lami, Figoli, Balducci, Malta, Fotino, Fofana. All.: Citi.

Saline: Frongillo, Franceschi, Borri, Dell’Aversana, Salemmo, Cosimi, Fabbri, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Burchianti, Zaccheo, Pappalardo, Ciurli, Braccini, Piu, Rigoni, Doda. All.: Ciricosta.

Arbitro: Marino di Pisa.

Reti: 7’st e 43’st Autogol (S), 13’st Passalacqua (S), 25’st Mori (C), 45’st Rigoni (S).

Urbino Taccola – Altetico Maremma 0 a 2 (0 a 2)

Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli, Franchi (1’st Nassi), Pacciani, Anichini, Laniyonu (30’st Baldini), Romeo, Castellacci, Cosi, Bertolini (20’st Cavallini), Salvadori. A disp.: Mani, Arrighini, Desideri, Benvenuti, Antoni, Rocchi. All.: Taccola.

Atletico Maremma: Beligni, Amaddii (1’st Picchianti), Sabatini, Ferraro, Gentili, Forieri, Coli (40’st Presicci), Amorfini, Rodriguez (1’st Majuri), Costanzo (30’st Sabatini C.), Cret (30’st Rigutini). A disp.: Villani, Bertocchi, Sarzilla. All.: Lorenzini.

Arbitro: Fioravanti di Firenze.

Reti: 18'pt Coli (R), 37'pt Rodriguez.