Promozione, il San Miniato Basso vince con l'Atletico Piombino e mantiene la testa della classifica

Il San Miniato Basso continua l'estenuante testa a testa con la Sestese vincendo 3 a 0 contro l'Atletico Piombino raggiungendo così i 60 punti in classifica, i giallorossi sono ancora imbattuti e dimostrano di esserlo con merito indirizzando il match dopo pochi secondi grazie al gol di Aliotta, i nerazzurri non riescono a sfruttare le occasioni avute nell'ora di gioco successiva e al 71' arriva il raddoppio di Morelli, poi nel finale cala il tris Remedi.

Saline - Invictasauro viene rinviata per campo impraticabile mentre l'Urbino Taccola pareggia 0 a 0 e perde contatto, ormai quasi definitivamente, con la zona playoff mentre i labronici avvicinano il San Miniato che cade 2 a 1 sul campo dell'Atletico Maremma, i grossetani si portano in doppio vantaggio con le reti di Vettori e Sabatini, nel finale il San Miniato ha molte occasioni ma riesce ad accorciare solo al 90' con il rigore di Marconcini. Sconfitta anche per il Colli Marittimi che cade 1 a 0 sul campo del C.S. Lebowski, decide il match Calbi in apertura di ripresa.

San Miniato Basso – Atletico Piombino 3 a 0 (1 a 0)

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Desii, Gamba, Di Bella, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Mori, Remedi A., Demi. A disp.: Fattori, Bettarini, Langella, Bucalossi, Leone, Fabbrini, Morelli, Vanni, Mancini. All.: Ticciati.

Atletico Piombino: Giannoni, Martelli, Castellazzi, Bulli, Fatticcioni, Biondi, Galeone, Marinelli, Gentili, Lunghi, Lepri. A disp.: Caggiari, Politi, Papa, Imeri, Patara, Barchi, Talocchini, De Gregorio, Diagne Serigne. All.: Venturi.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Reti: 1'pt Aliotta, 26’st Morelli, 45’st Remedi A.

Armando Picchi – Urbino Taccola 0 a 0

Armando Picchi: Grassia, Pulina, Carnieri, Arapi, Prete, Milianti, Danieli, Giusti, Durante, Barnini, Ballerini. A disp.: Perullo, Politano, Vanni, Durante, Falca, Meta, Lusito. All.: Traversa.

Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Le., Franchi, Pacciani, Anichini, Oshadogan, Cavallini, Castellacci, Cosi, Nassi, Romeo. A disp.: Mani, Arrighini, Desideri, Benvenuti, Antoni, Bertolini, Rocchi, Cioni, Laniyonu. All.: Taccola.

Arbitro: Bonamici di Grosseto.

Atletico Maremma – San Miniato 2 a 1 (1 a 0)

Atletico Maremma: Beligni, Amaddii, Sabatini, Ferraro, Gentili, Forieri, Coli, Amorfini, Rodriguez, Costanzo, Vettori. A disp.: Villani, Bertocchi, Picchianti, Sabatini, Sarzilla, Majuri, Presicci, Rigutini. All.: Lorenzini.

San Miniato: Bellomo, Zingarello, Nuti, Marconcini, Campolmi, Borghini, Bruschi, Gazzarrini, Faraoni, Di Benedetto, Campani. A disp.: Morelli, Dainelli, Gallina, Echegdali, Grippo, Salliu, Zini, . All.: Capitani.

Arbitro: Fantoni di Valdarno.

Reti: 20'pt Vettori (AM), 13’st Sabatini (AM), 45’st Marconcini (Rig., SM).

C.S. Lebowski – Colli Marittimi 1 a 0 (0 a 0)

C.S. Lebowski: Targioni, Sternini, Mulas, Quadri, Frutti, Giuntoli, Ciabatti, Fornai, Ciancaleoni, Calbi, Gualandi. A disp.: Pagani, Magnelli, Rossi, Rosi, Conversano, Fantoni, Pagni, Celentano, Mazzoni. All.: Miliani.

Colli Marittimi: Berrugi, Ciampi, D’Onghia, Bartorelli M., Buselli, Camerini, Campisi, Zoppi, Coluccia, Milano, Remelli. A disp.: Sabatini, Mecherini, Pedrali, Bartorelli A., Giacomelli, Sarais, Pellegrini, Manno. All.: Verdiani.

Arbitro: Bello di Empoli.

Reti: 3’st Calbi.

Saline – Invictasauro Rinviata