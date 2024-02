Promozione, il San Miniato Basso porta a casa il derby contro il Colli Marittimi grazie al gol di Morelli nel finale

Il San Miniato Basso vince 1 a 0 in trasferta il derby contro il Colli Marittimi. Partenza intensa dei giallorossi che chiudono i padroni di casa nella propria metà campo ma i ragazzi di mister Verdiani resistono all'impatto della capolista e con il passare dei minuti nella ripresa il discorso quasi si inverte con il Colli Marittimi che può passare in vantaggio ma al 83' c'è il gol decisivo in contropiede firmato da Morelli che permette al San Miniato Basso di mantenere il ritmo della Sestese che a sua volta ha battuto l'Invictasauro 1 a 0 segnando quasi contemporaneamente ai giallorossi, un ritmo così alto delle due capoliste che sembrano entrate in risonanza.

Il San Miniato vince l'importante scontro salvezza con il Castiglioncello in rimonta per 2 a 1. Gli azzurri passano in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Moscati al 25' ma nella ripresa i rossoblù aumentano l'intensità e trovano il pari con l'incornata di Nuti al 24' e raddoppiano ribaltando il risultato poco più tardi con Nuti che risolve una mischia nata da calcio d'angolo.

Assalto alla zona playoff da parte di Saline e Urbino Taccola che vincono contro i grossetani del Sant'Andrea e Belvedere. I ragazzi di mister Ciricosta superano senza problemi la penultima formazione in classifica grazie ai gol di Rigoni, Bernardoni e Dell'Aversana, i biancorossi battono 1 a 0 la terza formazione in classifica grazie ad un gol al 75' di Bertolini che dà un duro colpo al morale del Belvedere dato che ora la coppia di testa San Miniato Basso-Sestese dista 8 punti e mancano soltanto 9 partite. Il Saline ringrazia l'Urbino Taccola dato che ora il Belvedere ha 8 lunghezze di vantaggio senza contare il recupero contro il Montelupo che ci sarà il 28 febbraio, infatti da regolamento il turno di playoff si disputerà solo se la distanza tra le squadre è inferiore ai 10 punti.

Colli Marittimi – San Miniato Basso 0 a 1 (0 a 0)

Colli Marittimi: Berrugi, Ciampi, D’Onghia, Sarais, Buselli, Camerini, Campisi, Zoppi, Coluccia, Milano, Remelli. A disp.: Sabatini, Mecherini, Pedrali, Bartorelli, Andreucci, Giacomelli, Pellegrini, Manno. All.: Verdiani.

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Fabbrini, Gamba, Di Bella, Aliotta, Niccolai, Langella, Morelli, Remedi L., Mori. A disp.: Fattori, Desii, Bettarini, Bucalossi, Leone, Remedi, Rricku, Vanni, Mancini. All.: Ticciati.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Reti: 38’st Morelli.

San Miniato – Castiglioncello 2 a 1 (0 a 1)

San Miniato: Bellomo, Zingarello, Nuti, Marconcini, Scali, Borghini, Taddei, Gazzarrini, Echegdali, Di Benedetto, Zini. A disp.: Morelli, Dainelli, Bruschi, Campani, Faraoni, Gallina, Grippo, Salliu. All.: Capitani.

Castiglioncello: Barbetta, Landi, Pagliai, Nencini, Nucci, Rossi, Grandi, Mori, Moscati, Lo Vecchio, Lami. A disp.: Filucchi, Andrisani, Bernini, Figoli, Marzini, Gigoni, Molinario, Fotino, Balducci. All.: Citi.

Arbitro: Galla di Pistoia.

Reti: 25' Moscati (C), 24’st Faraoni (SM), 31’st Nuti (SM).

Sant’Andrea – Saline 0 a 3 (0 a 1)

Sant’Andrea: Cogno, Brasini, Battistini, Amorevoli, De Michele, Biagiotti, Francavilla, Bruni, Lelli, Prati, Guglione. A disp.: Comparini, Demasi, Pizzuto, Gobbi, Marra, Marrucci, Lorenzini, Veglianti, Salvadori. All.: Silvestro.

Saline: Ioele, Ciurli, Franceschi, Dell’Aversana, Salemmo, Cosimi, Rigoni, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Fabbri. A disp.: Frongillo, Burchianti, Zaccheo, Borri, Pappalardo, Braccini, Piu, Passalacqua. All.: Ciricosta.

Arbitro: Scardigli di Livorno.

Reti: 39’pt Rigoni, 4’st Bernardoni, 45+2’st Dell’Aversana.

Urbino Taccola – Belvedere 1 a 0 (0 a 0)

Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Taglioli Le., Pacciani, Anichini, Oshadogan, Cavallini, Castellacci, Cosi, Desideri, Arrighini. A disp.: Mani, Ferrera, Salvadori, Benvenuti, Antoni, Bertolini, Baldini, Cioni, Nassi. All.: Taccola.

Belvedere: Selmi, Ferri, Del Conte, Consonni, Ciolli, Blanchard, D’Angelo, Faenzi, Tantone, Folegnani, Bandini. A disp.: Pini, Pecciarini, Harea, Zaccariello, Fregoli, Barontini, Veronesi, Guadalupo, Marretti. All.: Giallini.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Reti: 30’st Bertolini.