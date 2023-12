Promozione, il San Miniato pareggia all'ultimo respiro nel derby contro il San Miniato Basso

La copertina se la prende il derby di giornata tra San Miniato Basso e San Miniato terminato sul 2 a 2 in una partita decisa all’ultimo respiro. Apre le marcature Echegdali per gli ospiti al 21’ che trasforma in gol un gran assist di Di Benedetto ma i giallorossi ribaltano il risultato con Alessandro Remedi che con due calci di rigore al 30’ e al 45’ riporta avanti i suoi. I padroni di casa però non chiudono la partita e nel finale il San Miniato si getta in avanti alla ricerca del pari che arriva con Bruschi che al 95’ spara in rete un pallone vagante in mischia in area di rigore che vale un punto in chiave salvezza pesantissimo, così come sono pesanti i due punti persi dal San Miniato Basso in ottica promozione.

Vince il Saline 3 a 0 a Ponteginori contro l’Atletico Piombino, i nerazzurri subiscono la prima rete da Passalacqua dopo mezz’ora ma restano in partita. I ragazzi di mister Brontolone però non riescono a trovare il pari e nel finale di partita il Saline dilaga con Franceschi e Rigoni.

L’Urbino Taccola invece trova il terzo pareggio stagionale sul campo della Sestese, facendo quindi un gran favore al San Miniato Basso, confermandosi così come miglior squadra tra le mura casalinghe insieme proprio ai giallorossi. I biancorossi hanno anche delle occasioni per vincere ma la partita è equilibrata e si chiude sullo 0 a 0.

San Miniato Basso – San Miniato 2 a 2 (2 a 1)

San Miniato Basso: Micheli, Fabbrini, Desii, Langella, Marinari, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Morelli, Remedi A., Mori. A disp.: Fattori, Bettarini, Colibazzi, Leone, Bucalossi, Remedi, Vanni, Rricku, Demi. All.: Ticciati.

San Miniato: Bellomo, Zingarello, Gallina, Marconcini, Campolmi, Borghini, Taddei, Gazzarrini, Echegdali, Di Benedetto, Faraoni. A disp.: Morelli, Dainelli, Bruschi, Campani, Grippo, Nuti, Salliu, Scali, Zini. All.: Capitani.

Arbitro: Pianigiani di Siena.

Reti: 21'pt Echegdali (SM), 30'pt e 45’pt Remedi A. (Rig. e Rig., SMB), 45+5’st Bruschi (SM).

Saline – Atletico Piombino 3 a 0 (1 a 0)

Saline: Frongillo, Burchianti, Borri, Dell Aversana, Franceschi, Cosimi, Rigoni, Fabbri, Ciurli, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Gazzarri, Guerrieri, Molinaro, Zaccheo, Manetti, Martinez De Jesus, Piu, Pappalardo, Bernardoni. All.: Pascarella.

Atletico Piombino: Favilli, Castellazzi, Lepri, Talocchini, Martelli, Fatticcioni, Gentili, Biondi, Paini, Barchi, Lunghi. A disp.: Giannoni, Patara, Brizi, Imeri, Papa, Politi, Galeone, Colombo, Marinelli. All.: Brontolone.

Arbitro: Magherini di Prato.

Reti: 32'pt Passalacqua, 35’st Franceschi, 45+3’st Rigoni.

Sestese – Urbino Taccola 0 a 0

Sestese: Giuntini, Matteo G., Cucinotta, Matteo L., Biondi, Lenzini, Sarr, Belli, Ermini, Casati, Manganiello. A disp.: Evi, Pisaneschi, Coppini, Dianda, Berti, Renieri, Pisaniello, Nenci, Mazzeo. All.: Polloni.

Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli, Franchi, Pacciani, Anichini, Laniyonu, Cavallini, Castellacci, Cosi, Baldini, Arrighini. A disp.: Mirtaj, Romeo, Salvadori, Benvenuti, Cioni, Bertolini, Nassi, Antoni, Oshadogan. All.: Taccola.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.