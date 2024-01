Promozione, il San Miniato domina 3 a 0 nel derby contro il Colli Marittimi, vince anche l'Urbino Taccola sul Saline 0 a 1

L'Urbino Taccola si impone nel derby contro il Saline a Ponteginori in un terreno di gioco bagnato sotto una forte pioggia. Partita dura e frammentata decisa al 15' della ripresa da una deviazione in area in mischia che batte Frongillo, i padroni di casa rispondono con Dell'Aversana ma il guardalinee annulla per fuorigioco e i biancorossi superano così il Saline nella lotta per il quarto posto.

Vince il San Miniato nell'altro derby di giornata contro il Colli Marittimi per 3 a 0, vittoria di autorità in un match indirizzato già al 6' da Di Benedetto che la sblocca in mischia e raddoppia sul finire del primo tempo insaccando su una gran palla messa da Campani. Nella ripresa il Colli prova ad imbastire una reazione ma Echegdali al 15' chiude i giochi, i rossoblù rimangono l'ultima squadra in zona salvezza ma i playout sono distanti 4 punti mentre i playoff soltanto 3.

Pareggia il San Miniato Basso nello scontro promozione con la Sestese, finisce 1 a 1 e il girone si chiude con tre squadre prime in classifica a pari punti con il Belvedere che sfrutta il pareggio tra le prime due, vince e le raggiunge a 35 punti. Partono forte i fiorentini con Manganiello ed Ermini ma a sbloccare il match è Niccolai al 27' che trova la zampata decisiva su calcio d'angolo. Nella ripresa reagisce la Sestese e trova il pari con Ermini che insacca su un cross di Matteo. Successivamente vengono espulsi due dei protagonisti delle azioni dei gol, Niccolai nei giallorossi e Matteo nei rossoblù e il match si spenge, dal punto di vista del gioco, con il passare dei minuti.

Saline – Urbino Taccola 0 a 1 (0 a 0)

Saline: Frongillo, Ciurli, Borri, Dell Aversana, Franceschi, Cosimi, Rigoni, Zaccariello, Fabbri, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Zaccheo, Manetti, Doda, Burchianti, Bernardoni, Piu, Pappalardo. All.: Ciricosta.

Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Lo., Franchi, Pacciani, Anichini, Laniyonu, Cavallini, Castellacci, Cosi, Nassi, Romeo. A disp.: Mirtay, Desideri, Salvadori, Benvenuti, Cioni, Bertolini, Taglioli Le., Arrighini, Baldini. All.: Taccola.

Arbitro: Foresi di Livorno

Reti: 15’st Autogol.

San Miniato – Colli Marittimi 3 a 0 (2 a 0)

San Miniato: Bellomo, Zingarello, Nuti, Marconcini, Campolmi, Borghini, Bruschi, Gazzarrini, Echegdali, Di Benedetto, Campani. A disp.: Morelli, Dainelli, Faraoni, Gallina, Grippo, Salliu, Scali, Taddei, Zini. All.: Capitani.

Colli Marittimi: Berrugi, Bartorelli A., Pedrali, Bartorelli M., Buselli, Camerini, Remelli, Zoppi, Coluccia, Pellegrini, Mecherini. A disp.: Di Giovanni, Nesti, Rossi, Dainelli, Giacomelli, Madi, Campisi, Milano. All.: Verdiani.

Arbitro: Leonetti di Firenze

Reti: 6'pt e 45’pt Di Benedetto, 15’st Echegdali.

San Miniato Basso – Sestese 1 a 1 (1 a 0)

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Desii, Gamba, Marinari, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Morelli, Remedi A., Langella. A disp.: Fattori, Bettarini, Colibazzi, Leone, Bucalossi, Fabbrini, Mori, Mancini, Demi. All.: Ticciati.

Sestese: Giuntini, Matteo G., Cucinotta, Matteo L., Biondi, Lenzini, Renieri, Belli, Ermini, Casati, Manganiello. A disp.: Evi, Pisaneschi, Coppini, Torrente, Berti, Mazzeo, Pisaniello, Vilcea, Sarr. All.: Polloni.

Arbitro: Mauro di Pistoia

Reti: 27'pt Niccolai, 13’st Ermini.

Note: Espulsi Niccolai nel San Miniato Basso e Matteo L. nella Sestese