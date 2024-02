Promozione, vince il Saline, pareggio nel derby tra San Miniato Basso e Urbino Taccola

L'unica squadra di Promozione tra le pisane a vincere quest'oggi è il Saline che si impone 3 a 1 sull'Armando Picchi, il primo tempo termina in parità con l'iniziale vantaggio di Rigoni arrivato al 19' a cui risponde Durante alle soglie della mezz'ora. Nella ripresa però è decisivo Fabbri che al 3' porta subito avanti i suoi e la chiude nel finale non senza che gli amaranto impensieriscano la retroguardia dei padroni di casa.

Il San Miniato Basso pareggia 0 a 0 nel derby pisano contro l'Urbino Taccola, i giallorossi controllano il match per lunghi tratti ma la difesa impostata dagli uomini di mister Taccola è solida e concede poco anche se i ragazzi di Ticciati lamentano alcuni episodi dubbi in area di rigore ma non perdono la testa della classifica perché il Colli Marittimi è autore, a sua volta, di una grandissima prestazione difensiva in casa della Sestese. I biancoblù concedono poco e sfiorano l'impresa in un paio di occasioni.

Chi approfitta di questo doppio pareggio è il Belvedere che riduce lo svantaggio dalle due capoliste a cinque punti vincendo nettamente, 3 a 0, contro il San Miniato. Folegnani apre le marcature dopo 10', raddoppia Bandini alla mezz'ora e la chiude Tantone nella ripresa, i rossoblù non riescono a tenere testa alla prestazione affamata di punti dei grossetani ma la zona salvezza rimane a soli 3 punti di distanza.

Saline – Armando Picchi 3 a 1 (1 a 1)

Saline: Ioele, Franceschi, Borri, Dell’Aversana, Salemmo, Cosimi, Rigoni, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Fabbri. A disp.: Gazzarri, Burchianti, Zaccheo, Ciurli, Pappalardo, Braccini, Passalacqua, Manetti, Doda. All.: Ciricosta.

Armando Picchi: Grassia, Lusito, Polese, Arapi, Politano, Milianti, Barnini, Danieli, Durante, Falca, Vanni. A disp.: Perullo, Baldi, Pinna, Meta. All.: Brilli.

Arbitro: Nafra di Valdarno.

Reti: 19'pt Rigoni (S), 28'pt Durante (AP), 3’st e 44’st Fabbri (S).

San Miniato Basso – Urbino Taccola 0 a 0

San Miniato Basso: Micheli, Fabbrini, Desii, Gamba, Di Bella, Aliotta, Niccolai, Langella, Morelli, Mancini, Mori. A disp.: Fattori, Marinari, Colibazzi, Bettarini, Bucalossi, Leone, Remedi, Rricku, Vanni. All.: Ticciati.

Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Franchi, Pacciani, Anichini, Oshadogan, Cavallini, Castellacci, Cosi, Desideri, Arrighini. A disp.: Mani, Ferrera, Salvadori, Benvenuti, Antoni, Bertolini, Baldini, Rocchi, Nassi. All.: Taccola.

Arbitro: Leonetti di Firenze.

Sestese – Colli Marittimi 0 a 0

Sestese: Giuntini, Matteo G., Cucinotta, Matteo L., Biondi, Sarr, Renieri, Belli, Berti, Ciotola, Manganiello. A disp.: Tognoni De Pugi, Pisaneschi, Pisaniello, Casati, Torrente, Cremonini, Dianda, Lenzini, Ermini. All.: Polloni.

Colli Marittimi: Berrugi, Ciampi, Mecherini, Bartorelli M., Buselli, Camerini, Campisi, Zoppi, Coluccia, Pellegrini, Remelli. A disp.: Sabatini, Bartorelli A., Pedrali, Madi, Sarais, Giacomelli, Manno, Milano. All.: Verdiani.

Arbitro: Lachi di Siena.

Belvedere – San Miniato 3 a 0 (2 a 0)

Belvedere: Selmi, Ferri, Del Conte, Consonni, Ciolli, Blanchard, D’Angelo, Faenzi, Tantone, Folegnani, Bandini. A disp.: Pini, Pecciarini, Harea, Zaccariello, Columbu, Barontini, Veronesi, Guadalupo, Marretti. All.: Giallini.

San Miniato: Morelli, Taddei, Nuti, Campolmi, Scali, Borghini, Bruschi, Gazzarrini, Echegdali, Di Benedetto, Faraoni. A disp.: Bellomo, Marconcini, Campani, Gallina, Grippo, Salliu, Zingarello, Zini. All.: Capitani.

Arbitro: Serbishti di Arezzo.

Reti: 10'pt Folegnani, 33'pt Bandini, 15'st Tantone.