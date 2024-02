Promozione, vincono Saline, San Miniato Basso e Urbino Taccola, i giallorossi rimangono in testa

Il Saline vince 4 a 1 sul C.S. Lebowski, i padroni di casa riescono a passare in vantaggio allo scadere del primo tempo con Rigoni ma Calbi pareggia i conti dopo neanche un minuto nella ripresa. Il Saline reagisce immediatamente e rimette in carreggiata la partita con la doppietta di Bernardoni, nel finale Passalcqua arrotonda il risultato.

Il San Miniato Basso vince 1 a 0 contro il Montelupo grazie alla rete su calcio di rigore al 10' della ripresa di Gamba, un risultato non facile considerato il momento dei fiorentini che sono in ripresa. Con lo stesso risultato si impone anche l'Urbino Taccola sul Porta Romana fanalino di coda del campionato grazie al gol di Baldini in chiusura del primo tempo.

Perdono 2 a 0 il Colli Marittimi e il San Miniato rispettivamente contro l'Atletico Maremma e la Sestese. Due sconfitte arrivate in trasferta contro avversari che si sono dimostrati superiori ed entrambe le formazioni hanno bisogno di un cambio di passo per assicurarsi di uscire dalla lotta per la salvezza.

Saline – C.S. Lebowski 4 a 1 (1 a 0)

Saline: Frongillo, Ciurli, Borri, Dell’Aversana, Salemmo, Franceschi, Rigoni, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Burchianti, Zaccheo, Pappalardo, Cosimi, Braccini, Piu, Doda. All.: Ciricosta.

C.S. Lebowski: Targioni, Burchielli, Magnelli, Quadri, Rosi, Giuntoli, Urbinati, Rossi, Ciancaleoni, Calbi, Gualandi. A disp.: Pagani, Sternini, Frutti, Mulas, Fornai, Conversano, Pagni, Corsini, Celentano. All.: Miliani.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 43'pt Rigoni (S), 1’st Calbi (CSL), 5’st e 20’st Bernardoni (S), 33’st Passalacqua (S).

San Miniato Basso – Montelupo 1 a 0 (0 a 0)

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Fabbrini, Gamba, Di Bella, Aliotta, Niccolai, Langella, Morelli, Remedi L., Mori. A disp.: Fattori, Desii, Bettarini, Bucalossi, Leone, Remedi, Colibazzi, Vanni, Mancini. All.: Ticciati.

Montelupo: Lensi, Marrazzo, Piochi, Tremolanti, Corsinovi, Cupo, Bini, Safina, Cerrini, Ndaw, Ulivieri. A disp.: Cappellini, Beconcini, Alicontri, Bianchini, Bruno, Brogi, Terramoto, Nicolosi, Garunja. All.: Lucchesi.

Arbitro: Ferrara di Piombino.

Reti: 10’st Gamba (R).

Porta Romana – Urbino Taccola 0 a 1 (0 a 1)

Porta Romana: Romano, Cerrato, Nencioni, Anzalone, Zeroni, Lalaj, Rosi, Fofana, Diaby, Turini, Habachi. A disp.: Cecconi, Trincia, Di Francesco, Frongillo, Diemesor, Cossotto, Lalaj, Ciuffi, Yousef. All.: De Carlo.

Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Franchi, Desideri, Anichini, Taglioli Lo., Baldini, Castellacci, Nassi, Bertolini, Arrighini. A disp.: Mani, Oshadogan, Salvadori, Benvenuti, Antoni, Taglioli Le., Cosi, Cioni, Rocchi. All.: Taccola.

Arbitro: Briganti di Carrara.

Reti: 43’pt Baldini.

Atletico Maremma – Colli Marittimi 2 a 0 (2 a 0)

Atletico Maremma: Beligni, Amaddii, Sabatini N., Ferraro, Gentili, Forieri, Coli, Rigutini, Rodriguez, Costanzo, Cret. A disp.: Villani, Picchianti, Sabatini C., Sarzilla, Pennacchi, Majuri, Presicci, Vettori. All.: Lorenzini.

Colli Marittimi: Sabatini, Ciampi, Mecherini, Bartorelli A., Buselli, Camerini, Campisi, Zoppi, Coluccia, Milano, Remelli. A disp.: Biasci, Bartorelli M., D’Onghia, Pedrali, Sarais, Giacomelli, Manno, Pellegrini. All.: Verdiani.

Arbitro: Giusti di Livorno.

Reti: 4'pt Coli, 32'pt Rodriguez.

Sestese – San Miniato 2 a 0 (1 a 0)

Sestese: Giuntini, Dianda, Cucinotta, Matteo, Biondi, Lenzini, Berti, Belli, Ermini, Ciotola, Manganiello. A disp.: Tognoni De Pugi, Pisaniello, Casati, Torrente, Sarr, Mazzoni, Basolu, Mazzeo, Renieri. All.: Polloni.

San Miniato: Bellomo, Zingarello, Nuti, Bruschi, Campolmi, Borghini, Taddei, Gazzarrini, Echegdali, Di Benedetto, Zini. A disp.: Morelli, Dainelli, Campani, Faraoni, Gallina, Grippo, Salliu, Scali. All.: Capitani.

Arbitro: Edoardo Pisaneschi di Pistoia.

Reti: 4'pt Belli, 40’st Torrente.