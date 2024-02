Promozione, vince ancora il San Miniato Basso, sospesa Montelupo-Saline per un grave infortunio di un giocatore dei fiorentini

Il San Miniato Basso si prende ancora la copertina vincendo 3 a 2 sul campo del C.S. Lebowski, partita infinita che consegna tre punti fondamentali a giallorossi che restano appaiati alla Sestese in testa alla classifica. Il primo tempo si chiude con il vantaggio degli ospiti firmato da Lucarelli di testa, nella ripresa pareggia Calbi ma Morelli cala la doppietta che riporta avanti i suoi, accorciano subito i grigioneri con Ciancaleoni ma non basta.

Montelupo-Saline viene sospesa all'inizio del secondo tempo sullo 0 a 0. Dopo un primo tempo anonimo la partita viene sospesa alle soglie del 60' per una brutta caduta di Mattia Bianchini che sbatte la testa e perde conoscenza. Il ragazzo dopo alcuni minuti si riprende e viene trasportato all'ospedale di Empoli in ambulanza. I padroni di casa non se la sentono di rientrare in campo, dopo lo shock emotivo subito, l'arbitro quindi fischia la fine alle 17 30 con i giocatori del Saline in campo. Sarà da capire quindi se il giudice sportivo assegnerà lo 0 a 3 a tavolino oppure decreterà il recupero dei restanti 30'.

Pareggia 1 a 1 l'Urbino Taccola contro l'Atletico Piombino, i nerazzurri passano in vantaggio al 18' con un gol di Lunghi dal dischetto, primo tempo dominato dagli ospiti. Nella ripresa però si fanno vedere i pisani e trovano il pari con Castellacci al 25' su un altro calcio di rigore. La classifica è cortissima, il Piombino occupa l'ultimo posto disponibile in zona salvezza a 25 punti mentre l'Urbino Taccola è l'ultima tra le piazzate in zona playoff a 26 punti.

Tra le squadre a metà classifica in questa calca c'è il Colli Marittimi che riceve il Castiglioncello ed il match termina 0 a 0, partita tutta giocata in avanti dai livornesi dato che il Colli rimane in 10 uomini al 4' per l'espulsione di D'Onghia per fallo da ultimo uomo. I padroni di casa si difendono bene concedendo poco anche se è decisivo in più occasioni Berruggi. I pisani mettono anche paura al Castiglioncello in un paio di situazione dove colpiscono anche un palo.

Finisce 0 a 0 anche lo scontro salvezza tra San Miniato e Sant'Andrea, partita aperta dove è decisivo Morelli che salva il risultato in più occasioni, si fanno sentire anche i padroni di casa in attacco che colpiscono più legni ma il risultato resta inchiodato sul pari.

C.S. Lebowski – San Miniato Basso 2 a 3 (0 a 1)

C.S. Lebowski: Galluzzo, Burchielli, Magnelli, Quadri, Sternini, Giuntoli, Ciabatti, Fornai, Ciancaleoni, Calbi, Urbinati. A disp.: Targioni, Rosi, Biffoli, Fantoni, Gualandi, Rossi Lottini Da., Pagni, Corsini, Celentano. All.: Miliani.

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Fabbrini, Gamba, Di Bella, Aliotta, Niccolai, Langella, Morelli, Demi, Mori. A disp.: Fattori, Desii, Colibazzi, Bettarini, Bucalossi, Leone, Remedi T., Mancini, Vanni. All.: Ticciati.

Arbitro: Buchignani di Livorno

Reti: 15'pt Lucarelli (SMB), 9'st Calbi (Rig., CSL), 10'st e 33’st Morelli (SMB), 34’st Ciancaleoni (CSL).

Montelupo – Saline 0 a 0 (sospesa)

Montelupo: Lensi, Cupo, Piochi, Bianchini, Corsinovi, Alicontri, Marrazzo, Brogi, Gueye, Bini, Ulivieri. A disp.: Cappellini, Beconcini, Pagano, Cerrini, Cintelli, Tremolanti, Garunja, Ndaw. All.: Lucchesi.

Saline: Ioele, Franceschi, Borri, Dell’Aversana, Salemmo, Cosimi, Rigoni, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Fabbri. A disp.: Gazzarri, Burchianti, Pappalardo, Zaccheo, Ciurli, Braccini, Passalacqua, Doda. All.: Ciricosta.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.

Urbino Taccola – Atletico Piombino 1 a 1 (0 a 1)

Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Franchi, Pacciani, Anichini, Oshadogan, Cavallini, Castellacci, Cosi, Bertolini, Arrighini. A disp.: Mirtay, Ferrera, Salvadori, Benvenuti, Antoni, Desideri, Baldini, Rocchi, Nassi. All.: Taccola.

Atletico Piombino: Favilli, Martelli, Castellazzi, Bulli, Fatticcioni, Biondi, Politi, Barchi, Paini, Lunghi, Lepri. A disp.: Giannoni, Vannini, Talocchini, Imeri, Papa, Galeone, Patara, Marinelli, Gentili. All.: Venturi.

Arbitro: Simoncini di Pontedera.

Reti: 18’pt Lunghi (AP), 25’st Castellacci (UT).

Colli Marittimi – Castiglioncello 0 a 0

Colli Marittimi: Berrugi, D’Onghia, Ciampi, Bartorelli M., Remelli, Buselli, Campisi, Sarais, Coluccia, Zoppi, Milano. A disp.: Sabatini, Mecherini, Pedrali, Andreucci, Madi, Giacomelli, Manno, Pellegrini, Bartorelli A. . All.: Verdiani.

Castiglioncello: Barbetta, Landi, Pagliai, Nencini, Nucci, Rossi, Grandi, Mori, Moscati, Lo Vecchio, Balducci. A disp.: Filucchi, Andrisani, Bernini, Marzini, Figoli, Dell’Agnello, Lami, Fotino, Malta. All.: Citi.

Arbitro: Passaglia di Lucca.

San Miniato – Sant’Andrea 0 a 0

San Miniato: Morelli, Taddei, Nuti, Marconcini, Campolmi, Borghini, Bruschi, Gazzarrini, Echegdali, Di Benedetto, Zini. A disp.: Bellomo, Dainelli, Campani, Faraoni, Gallina, Grippo, Salliu, Scali, Zingarello. All.: Capitani.

Sant’Andrea: Comparini, Battistini, Demasi, Guglione, De Michele, Biagiotti, Francavilla, Bruni, Salvadori, Prati, Pizzuto. A disp.: Cogno, Felici, Marra, Gobbi, Marrucci, Lelli, Veglianti, Gatti. All.: Silvestro.

Arbitro: Marongiu di Livorno.