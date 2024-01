Promozione, vincono il San Miniato Basso e il Saline, pareggiano Urbino Taccola e San Miniato

Il San Miniato Basso si conferma capolista vincendo contro l’Armando Picchi per 2 a 0, i giallorossi controllano il match e si portano avanti alla mezz’ora di gioco grazie ad un’incornata del bomber Alessandro Remedi e allo scadere del primo tempo Langella su un’imbucata raddoppia e chiude il match.

Domina il Saline sul Porta Romana nell’anticipo di sabato vincendo per ben 3 a 0, un match controllato dai padroni di casa che aprono le marcature nella ripresa grazie alla rete di Rigoni al 5’ che trova anche il raddoppio mezz’ora più tardi. La chiude poi Fabbri in pieno recupero che arrotonda il risultato.

Pareggia 0 a 0 il San Miniato nell’altro anticipo di giornata contro il Montelupo, squadra autrice di una grande partenza in campionato ma adesso coinvolta in lotta salvezza, c’è amaro in bocca tra i rossoblù dato che al 95’ dopo un match equilibrato sbagliano un calcio di rigore con Faraoni che trova la parata di Lensi.

Pari anche per l’Urbino Taccola che si ferma sul 1 a 1 sul campo del Sant’Andrea, succede tutto a cavallo della mezz’ora della ripresa, apre le marcature Cosi per i pisani ma pareggia Lelli pochi secondi più tardi, i biancorossi però rimangono saldamente nella lotta playoff.

Nell’anticipo di sabato perde il Colli Marittimi a Piombino in una delle migliori partite stagionali dei nerazzurri. La sblocca con un gran tiro Paini dopo 8’, i pisani provano a reagire ma non riescono mai ad impensierire Favilli mentre vanno a concludere ancora Lunghi e Lepri. Nella ripresa continua l’iniziativa dei padroni di casa che sfiorano il raddoppio in più occasioni e che arriva al 35’ con un tiro al volo di Lepri su un cross in mezzo e 5’ più tardi la chiude Gentili.

San Miniato Basso – Armando Picchi 2 a 0 (2 a 0)

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Fabbrini, Gamba, Di Bella, Aliotta, Langella, Remedi L., Mori, Remedi A., Demi. A disp.: Fattori, Bettarini, Colibazzi, Desii, Bucalossi, Leone, Vanni, Mancini, Morelli. All.: Ticciati.

Armando Picchi: Grassia, Pulina, Carnieri, Bonsignori, Prete, Polese, Barnini, Giusti, Durante, Danieli, Ballerini. A disp.: Perullo, Politano, Baldi, Pinna, Lusito, Vanni, Tocchini. All.: Brilli.

Arbitro: Margherita Fioravanti di Firenze

Reti: 30’pt A. Remedi, 45’pt Langella.

Saline – Porta Romana 3 a 0 (0 a 0)

Saline: Frongillo, Ciurli, Borri, Dell Aversana, Franceschi, Cosimi, Rigoni, Zaccariello, Fabbri, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Zaccheo, Doda, Piu, Braccini, Burchianti, Bernardoni, Pappalardo, Martinez. All.: Ciricosta.

Porta Romana: Cecconi N., Bizzeti (83' Jouta), Trincia, Cerrato, Zeroni, Anzalone, Fofana (65' Frongillo), Turini, Cossotto (65' Lalaj), Enea (78' Diemesor), Diaby (78' Rosi). A disp.: Romano, Di Francesco, Gori, Vivarelli. All.: De Carlo.

Arbitro: Latini di Empoli

Reti: 5’st Rigoni, 35’st Rigoni, 45+2’st Fabbri.

Note: Espulso Frongillo nel Saline.

Montelupo – San Miniato 0 a 0

Montelupo: Lensi, Bini, Piochi, Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Cintelli, Safina, Anedda, Gueye, Ulivieri. A disp.: Cappellini, Beconcini, Martelli Masi, Bruno, Pagano, Bianchini, Brogi, Ndaw, Garunja. All.: Lucchesi.

San Miniato: Bellomo, Zingarello, Nuti, Marconcini, Campolmi, Borghini, Taddei, Bruschi, Echegdali, Di Benedetto, Zini. A disp.: Morelli, Dainelli, Campani, Grippo, Salliu, Faraoni, Scali, Gallina. All.: Capitani.

Arbitro: Bo di Livorno

Sant’Andrea – Urbino Taccola 1 a 1 (0 a 0)

Sant’Andrea: Comparini, Guglione, Demasi, Amorevoli, De Michele, Grotti, Francavilla, Bruni, Marra, Prati, Lorenzini. A disp.: Cogno, Battistini, Pizzuto, Gobbi, Brasini, Marrucci, Salvadori, Lelli, Veglianti. All.: Silvestro.

Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Lo., Franchi, Desideri, Anichini, Laniyonu, Cavallini, Castellacci, Cosi, Nassi, Romeo. A disp.: Mirtay, Oshadogan, Salvadori, Benvenuti, Taglioli Le., Cioni, Bertolini, Antoni, Baldini. All.: Taccola.

Arbitro: Rosini di Arezzo

Reti: 30’st Cosi (UT), 31’st Lelli (SA).

Atletico Piombino – Colli Marittimi 3 a 0 (1 a 0)

Atletico Piombino: Favilli, Martelli, Castellazzi, Bulli, Fatticcioni, Patara, Galeone, Biondi, Paini, Lunghi, Lepri. A disp.: Giannoni, Marinelli, De Gregorio, Talocchini, Gentili, Barchi, Papa, Imeri, Politi. All.: Venturi.

Colli Marittimi: Berrugi, Mecherini, Remelli, Bartorelli M., Buselli, Bartorelli A., Campisi, Zoppi, Coluccia, Pellegrini, Giacomelli. A disp.: Di Giovanni, Camerini, Donghia, Rossi, Madi, Dainelli, Andreucci, Sarais, Milano. All.: Verdiani.

Arbitro: Bonamici di Grosseto.

Reti: 8'pt Paini, 35’st Lepri, 40’st Gentili.