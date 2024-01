Promozione, vincono San Miniato Basso e Saline, perdono Urbino Taccola, Colli Marittimi e San Miniato

Vince il San Miniato Basso per 3 a 0 dominando l'Invictasauro, la sblocca Gamba su calcio di rigore al 18' e subito dopo raddoppia Mori che nella ripresa cala anche il tris, i giallorossi continuano la fuga insieme alla Sestese seguiti a breve distanza dal Belvedere con le altre squadre che sono tutte vicinissime, infatti il C.S. Lebowski è quinto a 25 punti in zona playoff mentre Castiglioncello e San Miniato sono rispettivamente 13esimo e 12esimo, entrambi in zona playout a 21 punti, segue l'Armando Picchi a 15 ma in un tabellone così corto a questo punto della stagione è ancora tutto aperto.

Il Saline è l'unica formazione che mantiene a distanza di sicurezza il gruppo vincendo anche oggi contro l'Atletico Maremma per 3 a 1, dopo un inizio equilibrato di partita dove i pisani sono in vantaggio già dai primi minuti grazie ad un autogol della formazione ospite, poi a metà ripresa Tartaglione e Rigoni chiudono la partita, nel finale i grossetani segnano il gol della bandiera con Coli.

Il Colli Marittimi perde 2 a 0 in casa del Belvedere, i pisani tengono per un tempo poi le reti di Bandini e Tantone in apertura di ripresa decidono il match, i padroni di casa infatti da quel momento non concedono più niente agli ospiti.

Il Castiglioncello vince 2 a 1 contro l'Urbino Taccola, i pisani si portano in vantaggio con Bertolini a metà prima frazione ma da quel momento ci sono solo gli azzurri che nella ripresa a cavallo del 20' sferrano l'uno-due decisivo: prima bomber Moscati su calcio di rigore e poi Grandi approfitta di un errore della difesa biancorossa che lo lascia solo su un cross in area ed è libero di insaccare, tre punti che valgono l'aggancio al San Miniato.

I pisani infatti perdono in trasferta sul campo dell'Atletico Piombino. I nerazzurri sono in netta ripresa dopo il cambio in panchina e lo mettono in mostra anche oggi: nel primo tempo ci sono solo i padroni di casa che hanno la più grande occasione con Lunghi che al 41' si presenta sul dischetto per un calcio di rigore che viene parato da Morelli. Nella ripresa però si fa scusare trasformandone un altro al 10'. Il San Miniato quasi non reagisce e il Piombino sfiora in più occasioni il raddoppio in contropiede che però non arriva, il match finisce 1 a 0.

San Miniato Basso – Invictasauro 3 a 0 (2 a 0)

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Bettarini, Gamba, Di Bella, Aliotta, Niccolai, Langella, Mori, Remedi A., Demi. A disp.: Fattori, Desii, Colibazzi, Remedi L., Bucalossi, Leone, Vanni, Mancini Spagli. All.: Ticciati.

Invictasauro: Nunziatini, Tavarnesi, Paccagnini, Greco, Savini, Agnelli, Tropi, Brogelli, Villani, Angelini, Scalabrelli. A disp.: Speroni, Tosoni, Bianchi, Rossetti, Sabbatini, Affabile, Conti. All.: De Masi.

Arbitro: Passaglia di Lucca.

Reti: 18'pt Gamba (R), 25'pt e 20’st Mori.

Saline – Atletico Maremma 3 a 1 (1 a 0)

Saline: Frongillo, Burchianti, Borri, Dell’Aversana, Franceschi, Cosimi, Fabbri, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Bacci, Zaccheo, Manetti, Pappalardo, Salemmo, Piu, Doda, Rigoni. All.: Ciricosta.

Atletico Maremma: Beligni, Amaddii, Amorfini, Vettori, Majuri, Ferraro, Coli, Rigutini, Rodriguez, Costanzo, Picchianti. A disp.: Villani, Gentili, Bertocchi, Sabatini C., Sarzilla, Pennacchi, Scozzafava. All.: Lorenzini.

Arbitro: Erriquez di Firenze.

Reti: 11’pt Autogol (S), 20’st Tartaglione (S), 24’st Rigoni (S), 35’st Coli (AM).

Belvedere – Colli Marittimi 2 a 0 (0 a 0)

Belvedere: Selmi, Veronesi, Zaccariello, Fregoli, Ciolli, Blanchard, D’Angelo, Faenzi, Tantone, Folegnani, Bandini. A disp.: Pini, Pecciarini, Harea, Ferri, Consonni, Barontini, Columbu, Guadalupo, Marretti. All.: Giallini.

Colli Marittimi: Berrugi, D Onghia, Manno, Bartorelli M., Buselli, Camerini, Campisi, Sarais, Coluccia, Milano, Madi. A disp.: Sabatini, Mecherini, Ciampi, Pedrali, Andreucci, Bartorelli A., Giacomelli, Pellegrini. All.: Verdiani.

Arbitro: Sorvillo di Piombino.

Reti: 4’st Bandini, 8’st Tantone.

Atletico Piombino – San Miniato 1 a 0 (0 a 0)

Atletico Piombino: Favilli, Martelli, Castellazzi, Bulli, Fatticcioni, Patara, Galeone, Biondi, Paini, Lunghi, Lepri. A disp.: Giannoni, Imeri, Marinelli, Barchi, Talocchini, Politi, Gentili, Papa, De Gregorio. All.: Venturi.

San Miniato: Morelli, Zingarello, Nuti, Marconcini, Campolmi, Borghini, Grippo, Bruschi, Echegdali, Di Benedetto, Gallina. A disp.: Bellomo, Dainelli, Campani, Faraoni, Gazzarrini, Salliu, Zini, Scali. All.: Capitani.

Arbitro: Scarabelli di Firenze

Reti: 10’st Lunghi.

Castiglioncello – Urbino Taccola 2 a 1 (0 a 1)

Castiglioncello: Barbetta, Landi, Pagliai, Nencini, Nucci, Figoli, Grandi, Mori, Moscati, Lo Vecchio, Rossi. A disp.: Filucchi, Bernini, Andrisani, Lami, Leoncini, Balducci, Fotino, Bardi, Marzini. All.: Citi.

Urbino Taccola: Bulleri, Arrighini, Romeo, Pacciani, Anichini, Taglioli Lo., Cavallini, Castellacci, Cosi, Baldini, Bertolini. A disp.: Mirtay, Oshadogan, Salvadori, Benvenuti, Taglioli Le., Desideri, Ferrera, Riccarducci, Nassi. All.: Taccola.

Arbitro: Calise di Piombino

Reti: 26’pt Bertolini (UT), 19’st Moscati (C), 22’st Grandi (C).