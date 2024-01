Promozione, vincono Colli Marittimi e San Miniato Basso, pari nel derby tra San Miniato e Saline, sconfitto l'Urbino Taccola

Il San Miniato Basso vince nella trasferta di Albinia contro l'Atletico Maremma per 2 a 1 e mantiene la posizione in testa alla classifica insieme alla Sestese con il Belvedere che da un paio di giornata ha rallentato e adesso dista 4 punti. Giallorossi in vantaggio dopo pochi secondi grazie ad un autogol della difesa di casa, alla mezz'ora Remedi raddoppia mettendo al sicuro il risultato. I ragazzi di Ticciati provano a gestire ma a metà ripresa accorcia Vettori, la gestione negli ultimi minuti è attenta e il San Miniato Basso porta a casa i tre punti.

Stesso risultato per il Colli Marittimi che si impone sul Sant'Andrea penultimo, momento di riscatto per i biancoblu dopo la sconfitta di Piombino. I ragazzi di mister Verdiani dopo un primo tempo finito in parità subiscono gol in apertura di ripresa da Prati ma Zoppi dieci minuti più tardi riporta il conto in parità. Nel finale al 92' arriva la rete decisiva di Campisi che permette ai suoi di agganciare il treno playoff anche se la classifica è cortissima, infatti tra il Colli Marittimi e la zona playout ci sono soltanto quattro punti.

Finisce in parità il derby tra formazioni pisane di questa giornata, San Miniato-Saline. Gli ospiti controllano il match per lunghe fasi ma non riescono mai a sfondare la resistenza dei padroni di casa che si salvano in più occasioni. I rossoblù vengono raggiunti dal Piombino mentre la formazione allenata da mister Ciricosta vede quindi avvicinarsi Colli Marittimi e C.S. Lebowski mentre l'Urbino Taccola subisce la seconda sconfitta casalinga di questa stagione contro il Montelupo che vince 1 a 0 contro i biancorossi grazie ad una rete arrivata allo scadere che condann gli ospiti.

Atletico Maremma – San Miniato Basso 1 a 2 (0 a 2)

Atletico Maremma: Beligni, Fralassi, Sabatini, Ferraro, Gentili, Amorfini, Coli, Rigutini, Scozzafava, Costanzo, Vettori. A disp.: Villani, Amaddii, Bertocchi, Cret, Sarzilla, Forieri, Rodriguez, Sgherri, Anichini. All.: Lorenzini.

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Bettarini, Gamba, Di Bella, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Morelli, Remedi A., Demi. A disp.: Fattori, Fabbrini, Colibazzi, Langella, Bucalossi, Leone, Vanni, Mancini, Mori. All.: Ticciati.

Arbitro: Raciti di Siena.

Reti: 1’pt Autogol (SMB), 31’pt Remedi A. (SMB), 24’st Vettori (AM)

Colli Marittimi – Sant’Andrea 2 a 1 (0 a 0)

Colli Marittimi: Berrugi, D’Onghia, Mecherini, Bartorelli, Buselli, Camerini, Campisi, Zoppi, Coluccia, Pellegrini, Sarais. A disp.: Sabatini, Rossi, Dainelli, Remelli, Madi, Giacomelli, Manno, Milano. All.: Verdiani.

Sant’Andrea: Comparini, Guglione, Demasi, Amorevoli, De Michele, Biagiotti, Francavilla, Bruni, Veglianti, Prati, Salvadori. A disp.: Cogno, Pizzuto, Lorenzini, Gobbi, Brasini, Marrucci, Marra, Lelli. All.: Silvestro.

Arbitro: Costantini di Livorno

Reti: 2’st Prati (SA), 13’st Zoppi (CM), 45+3’st Campisi (CM).

San Miniato – Saline 0 a 0

San Miniato: Morelli, Zingarello, Nuti, Marconcini, Campolmi, Borghini, Taddei, Bruschi, Faraoni, Di Benedetto, Zini. A disp.: Bellomo, Dainelli, Campani, Gallina, Gazzarrini, Grippo, Salliu, Scali. All.: Capitani.

Saline: Frongillo, Ciurli, Borri, Dell’Aversana, Franceschi, Cosimi, Fabbri, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Burchianti, Salemmo, Bacci, Manetti, Braccini, Piu, Doda, Pappalardo. All.: Ciricosta.

Arbitro: Frediani di Pisa.

Urbino Taccola – Montelupo 0 a 1 (0 a 0)

Urbino Taccola: Bulleri, Arrighini, Romeo, Desideri, Taglioli Le., Laniyonu, Cavallini, Castellacci, Cosi, Baldini, Bertolini. A disp.: Mirtay, Oshadogan, Salvadori, Benvenuti, Franchi, Rocchi, Antoni, Pacciani, Nassi. All.: Taccola.

Montelupo: Lensi, Cupo, Piochi, Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Cintelli, Safina, Garunja, Gueye, Ulivieri. A disp.: Cappellini, Bianchini, Beconcini, Pagano, Bini, Brogi, Cerrini, Ndaw, Tofani. All.: Lucchesi.

Arbitro: Scalisi di Carrara

Reti: 41’st Safina.