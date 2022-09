Pontedera CF travolto dalla corazzata Pavia

Dopo il ko all'esordio in Serie C femminile 2022/23 contro l'Azalee Solbiatese, il Pontedera incappa in un'altra sconfitta pesante, stavolta 5-0 sul campo della corazzata Pavia. Le granatine di mister Tarabusi tengono botta per mezz'ora, poi la superiorità tecnica delle avversarie si fa valere. Il gol che sblocca il punteggio arriva al 31' per mano di Accoliti, su cross da destra di Codecà. Il raddoppio, allo scadere, porta la firma della stessa Codecà, che si ripete per il tris dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa. De Vecchi sigla il quarto gol con una deviazione sotto porta, infine Dubini mette il punto esclamativo in mezza rovesciata sugli sviluppi di un corner. Domenica prossima altro avversario di altissimo livello per il Pontedera: al "Nuovo Marconcini" arriverà il Pinerolo.

Pavia - Pontedera 5-0, il tabellino della partita

PAVIA: Groni, Straniero, Dugo, Dubini, Tugnoli, Zella, Devecchi, Grumelli, Berglund, Accoliti, Codecà. A disp.: Passarella, Maiocchi, Zecchino, Napoletano, Gianni, Cozzani, Longoni, Mazza, Bertone. All.: Salterio.

PONTEDERA: Schiavone, Rizzato, Sidoni, Scaffardi, Puddu, Mazzella, Maroso, Romeo, Maffei, Cirri, Pantani. A disp.: Zangari, Arrighini, Giusti, Iannella, Lazzara, Dehima, Consoloni, Lanzotti. All.: Tarabusi.

Reti: 31'pt Accoliti, 45'pt Codecà, 1'st Codecà, 5'st Devecchi, 30'st Dubini

Note: ammonite Rizzato e Sidoni