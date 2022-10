Pontedera CF-Angelo Baiardo 3-3: splendida rimonta, poi la beffa allo scadere

Un Pontedera tutto cuore rimonta da 0-2 a 3-2 contro l'Angelo Baiardo ma viene raggiunto allo scadere, rimandando ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. La gara si mette subito male per le granatine, che vanno in svantaggio al 12' per mano di Calcagno: il capitano delle genovesi supera Schiavone con un pallonetto perfetto. Tanto nervosismo caratterizza il prosieguo del match: il Pontedera attacca in modo frenetico, così ad andare a segno è ancora l'Angelo Baiardo, con la solita Calcagno al 40'. Sembra buio pesto per le granatine, eppure, al rientro dall'intervallo la partita viene stravolta. Al 50' Romeo accorcia le distanze su assist di Iannella ed il Pontedera prende fiducia, mettendo alle corde l'avversario per l'intera seconda frazione di gioco. Maffei sfiora il palo di testa in tuffo, ma al 73' arriva comunque il gol del pareggio, firmato da Iannella in mischia. Iannella sale in cattedra e, dopo due buone occasioni non sfruttate dalle ragazze di Tarabusi, completa la rimonta con il diagonale del 3-2 all'86'. Nell'unica proiezione offensiva dell'Angelo Baiardo nel corso del secondo tempo, Calcagno si procura e trasforma il rigore del 3-3. Una vera e propria beffa per il Pontedera, che nel recupero riesce a tornare in vantaggio sugli sviluppi di una mischia ma il direttore di gara annulla per un fallo in attacco.

Pontedera CF - Angelo Baiardo 3-3, il tabellino della partita

PONTEDERA: Schiavone, Rizzato, Sidoni (62’ Arrighini), Scaffardi, Ceci, Dehima, Iannella, Romeo (73’ Consoloni), Maffei, Cirri (46’ Giusti dal 48’ Maroso), Pantani. A disposizione: Zangari, Mazzella, Puddu, Lazzara. All.: Tarabusi Emiliano.

ANGELO BAIARDO: Denevi, Delucchi (52’ Nasse), Pigati, Casciani, Minopili, Cuneo, Bertoncini, Favali (30’ Guardo F.), Calcagno, Zero (52’ Guardo A.), Lopez Toaquiza. A disposizione: Costantini, Donati, Trichilo, , Olanda, Spiga, Pittaluga. All.: Castiglione Stefano.

Arbitro: Dini di Città di Castello

Reti: 12’, 40’ e 90’(rig.) Calcagno (B), 50’ Romeo (P), 73’ e 86’ Iannella (P)

Ammoniti: 19’ Ceci (P), 26’ Maffei (P), 65’’ Nasso (B), 91’ Casciani (B)