Si sblocca il Pontedera CF: 2-1 in rimonta contro il Real Meda

Primo successo stagionale per il Pontedera CF, che torna con tre punti in tasca ed una bella iniezione di fiducia dalla trasferta lombarda sul campo del Real Meda, valevole per la settima giornata di Serie C girone A. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate nonostante diverse azioni interessanti da ambo le parti, il match si sblocca nella ripresa. Al 49' Toth porta in vantaggio le padroni di casa; il Pontedera pareggia al 59' con Ceci, servita da Maroso. Maffei spreca un'ottima occasione a tu per tu con Barzaghi al 66', ma appena tre minuti più tardi si rifà sorprendendo il portiere locale direttamente da calcio d'angolo. Granatine avanti con un gran gol della classe '95. Nel finale le ragazze di Tarabusi gestiscono senza rischiare ed al triplice fischio possono così esultare per una vittoria liberatoria.

Real Meda - Pontedera CF 1-2, il tabellino della partita

REAL MEDA: Barzaghi, Rovelli, Longo, Molteni, Ragone, Roma, Ferrario, Toth, Campisi, Coda, Roventi. A disp.: Ripamonti, Antoniazzi, Bacullo, Carabetta, Contini, Mariani, Moroni, Podda, Sironi. All.: Zaninello.

PONTEDERA: Schiavone, Rizzato, Sidoni, Scaffardi, Ceci, Dehima, Iannella, Romeo, Consoloni, Maffei, Pantani. A disp.: Zangari, Arrighini, Mazzella, Puddu, Lazzara, Maroso, Cirri. All.: Tarabusi.

Arbitro: Cafaro di Bra, coad. da Letterio di Saronno e Cappello di Milano

Reti: 49' Toth, 59' Ceci, 69' Maffei