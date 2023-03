Il Pontedera dilaga a Fiorenzuola: 4-0 nel segno di Nicastro

Trasferta trionfale per il Pontedera a Fiorenzuola. Con una prova da squadra 'matura' i granata stendono 4-0 gli emiliani e, oltre a prendersi il settimo posto in solitaria in virtù del pareggio del Siena, si avvicinano alla certezza matematica della partecipazione ai playoff.

Al "Pavesi" il match entra subito nel vivo. Siano salva a tu per tu con Bontempi; sull'altro fronte, al 13', Nicastro stacca di testa su un cross da sinistra ed infila Battaiola per il vantaggio pontederese. La gara sembra mettersi in discesa per gli uomini di Canzi, ma i padroni di casa non si abbattono e prima dell'intervallo sfiorano il pari con Bontempi (conclusione a lato) e Bondioli (ottima risposta di Siano).

Il canovaccio non cambia nella ripresa, con il Fiorenzuola che prova a 'fare' la partita, mentre il Pontedera opta per chiudere gli spazi e ripartire in contropiede. Proprio sugli sviluppi di una ripartenza arriva il raddoppio al 68': il protagonista è Cioffi, il quale si procura un calcio di rigore che lui stesso realizza. I granata prendono il sopravvento e nel finale chiudono i conti con altre due reti (di cui una dal dischetto) di Nicastro, giunto a dodici segnature stagionali. Il poker è servito.

Fiorenzuola - Pontedera 0-4, il tabellino della partita

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro (72' Giani), Quaini (88' Coghetto), Bondioli (78' Cavalli), Dimarco (78' Egharevba); Piccinini, Fiorini, Bontempi (78' Frison); Sereni, Mastroianni, Sartore. A disp.: Sorzi, Oddi, Giallombardo, Stronati, Anelli, Kenzin. All.: Tabbiani

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Espeche, Bonfanti (46' Guidi); Somma (55' Shiba), Catanese (85' De Ioannon), Izzillo (55' Cioffi), Perretta; Benedetti; Mutton (60' Peli), Nicastro. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Gonçalves, Shiba, De Ioannon, Di Bella, Ianesi, Sosa, Tripoli. All.: Canzi

Arbitro: Gasperotti di Rovereto, coad. da Barbiero e Montanelli

Reti: 13' Nicastro, 68' rig. Cioffi, 80' Nicastro, 85' rig. Nicastro