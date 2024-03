Serie C, LIVE il Pontedera contro la Juventus Next Gen per insidiare il sesto posto, 37' 1 a 1

Parte subito bene il Pontedera che dopo un minuto e mezzo va in contropiede con Selleri che crossa in mezzo e trova una deviazione fortunosa di Savona che beffa Daffara, subito vantaggio granata. I bianconeri controllano il pallone cercando di reagire al gol subito a freddo. Al 14' ci prova Hasa da calcio di punizione da 20 metri ma il suo tiro si spegne sommessamente a lato, poco dopo Da Graca sfiora il tap-in sul cross di Savona, insistono adesso i ragazzi di Brambilla. Salva tutto Savona al 18' che nega col corpo il raddoppio di Ianesi in acrobazia. Al 21' pareggiano i bianconeri con Sekulov che insacca su un calcio d'angolo, meritato il pari dei padroni di casa. Continuano i pericoli creati dai padroni di casa, Da Graca impegna Vivoli di testa, sugli sviluppi del corner che segue para ancora Vivoli.

Juventus Next Gen - Pontedera 1 a 1

Juventus Next Gen: Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Comenencia, Salifou, Hasa, Rouhi; Sekulov, Guerra; Da Graca. A disp.: Vinarcik, Zelezny, Stramaccioni, Cerri, Mbangula, Iocolano, Palumbo, Turicchia, Perotti, Anghelè, Bonetti. All.: Brambilla.

Pontedera: Vivoli; Angori, Calvani, Benedetti, Ianesi, Lombardi, Ignacchiti, Guidi, Espeche, Perretta, Selleri. A disp.: Lewis, Busi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Peli, Cerretti, Provenzano, Salvadori, Ganz. All.: Canzi.

Arbitro: Loreto di Terni, assistenti Brunozzi di Foligno e Spataro di Rossano. 4° uomo Matteo di Sala Consilina.

Reti: 2'pt Autogol (P), 21' Sekulov (JNG),