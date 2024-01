Serie C, LIVE Pontedera - Perugia, Sylla porta in vantaggio il Perugia, 26' 0 a 1

Alle 18:30 il calcio d'inizio della partita tra Pontedera e Perugia, uno scontro di alta classifica con gli umbri che sono al terzo posto e precedono di quattro punti i granata. Mister Canzi schiera subito dall'inizio il nuovo arrivato Ganz mentre è già in panchina Peli, anche lui arrivato pochi giorni fa.

Il Perugia guadagna subito un calcio d'angolo, colpisce Paz ma la spedisce a lato di un metro. Partita combattuta a centrocampo in questi primi minuti, il Perugia prova spesso ad innescare le punte mentre i granata cercano di avanzare grazie ad un gioco palla a terra più elaborato. I granata negli ultimi minuti hanno cercato di sviluppare le azioni offensive a partire dalle fasce ma la difesa umbra ha fatto buona guardia. Occasionissima Pontedera, Delpupo lanciato davanti a Adamonis, tenta di piazzarla ma Adamonis la para, rimpianto granata perché l'attaccante avrebbe potuto servire anche Ganz solo nel mezzo. Al 23' Kouan si invola in un gran dribling, arriva al tiro dove para Ciocci ma sulla respinta arriva per primo Sylla che porta in vantaggio il Perugia, decisiva l'iniziativa del capitano degli umbri.

Pontedera - Perugia 0 a 1

Pontedera (3-4-2-1): Ciocci; Espeche, Martinelli, Guidi; Perretta, Delpupo, Ignacchiti, Angori; Benedetti, Ianesi; Ganz. A disp.: Lewis, Vivoli, Calvani, Cerretti, Gagliardi, Pretato, Provenzano, Ambrosini, Peli, Salvadori, Selleri. All.: Canzi.

Perugia (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Viti; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Kouan; Sylla, Seghetti. A disp.: Furlan, Abibi, Souarè, Morichelli, Angella, Cancellieri, Giunti, Bezziccheri, Agosti, Cudrig, Polizzi. All.: Formisano.

Arbitro: Cherchi di Carbonia assistenti Pinna di Oristano e Renzullo di Torre Del Greco. 4° ufficiale: Calzolari di Albenga.

Reti: 23' Sylla.