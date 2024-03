Serie C, LIVE Pontedera-SPAL, i granata alla ricerca di una vittoria che vale il sesto posto, FINE 1T 1 a 1

Il Pontedera comincia controllando il pallone nella metà campo ospite per i primi minuti, l'idea sembra quella di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti. Il settore ospiti appare quasi del tutto pieno di tifosi ferraresi. Primo squillo granata al 8' con il tiro di Ganz bloccato dal portiere su un buon cross. Peli viene lanciato in profondità ma la difesa recupera e lo chiude al momento del tiro. Arrivati al quarto d'ora ancora nessuna chiara occasione da gol, gli ospiti cercano di farsi vedere in contropiede mentre i padroni di casa controllano il pallone per maggior tempo. Al 17' ancora un cross pericoloso sui piedi di Ganz, mura la difesa della Spal. Al 18' arriva il vantaggio degli ospiti su una leggerezza difensiva, Dalmonte riceve palla in area ma viene murato, tira Edera ma para Vivoli, il pallone arriva ancora a Dalmonte che è libero di prendere la mira e tirare. Il Pontedera c'è e si fa sentire con una clamorosa doppia occasione al 23': Ganz dal vertice dell'area controlla col petto e al volo centra l'incrocio dei pali lontano, il pallone finisce a Ianesi che col destro la manda larga sul secondo palo di pochissimo. Ammonito Tripaldelli nella Spal al 26' che salterà la prossima partita. Miracolo Galeotti che salva sul tap-in di Ianesi che non colpisce al meglio su un cross ma il portiere dei ferraresi ha fatto un vero e proprio miracolo. Nella Spal esce Carraro alla mezz'ora per un infortunio muscolare. Ci prova Ignacchiti da fuori ma il pallone è alto. Continua ad attaccare il Pontedera, Galeotti rilancia male ma Peli colpisce male e non trova la porta sguarnita dalla lunga distanza. Al 33' Angori prova a beffare il portiere della Spal sul primo palo ma Galeotti è attento. Subito dopo pericoloso Dalmonte in contropiede, Vivoli para coi piedi. Miracolo in scivolata di Bruscagin sul tiro a botta sicura di Angori a Galeotti battuto, sul calcio d'angolo Guidi riesce a girare verso la porta al volo ma manca lo specchio di pochissimo. Sulla rimessa dal fondo ammonito Galeotti per perdita di tempo. Al 45' ancora un cross pericoloso che rimane impantanato nell'area piccola, libera la difesa ospite. Assegnati 2' di recupero mentre il gioco è fermo per un problema fisico di Buchel. Finalmente arriva il meritato pari del Pontedera con Peli che va in percussione centralmente, vince un rimpallo e si trova davanti a Galeotti che supera con un tocco sotto pochi secondi prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi.

Pontedera - SPAL 1 a 1 (1 a 1)

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Benedetti Angori; Peli, Ianesi; Ganz. A disp.: Lewis, Busi, Pretato, Ambrosini, Marrone,Lombardi, Peli, Delpupo, Cerretti, Provenzano, Selleri, Salvadori. All.: Canzi.

SPAL (4-4-2): Galeotti; Fiordaliso, Bruscagin, Valentini, Tripaldelli; Dalmonte, Buchel, Carraro (30'pt Contiliano), Edera; Antenucci, Zilli. A disp.: Alfonso, Del Favero, Collodel, Rabbi, Saiani, Iglio, Ghiringhelli, Siligardi, Nador, Breit, Rao. All.: Di Carlo.

Arbitro: Renzi di Pesaro. Assistenti Robilotta e Chillemi. 4° ufficiale: Garbo di Monza.

Reti: 18'pt Dalmonte (S), 45+2' Peli (P).

Note: 2' di recupero. Ammoniti Tripaldelli e Galeotti nella SPAL.