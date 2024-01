Serie C, il Pontedera ufficializza Lombardi per il centrocampo, in arrivo in attacco uno tra Ganz e Arrighini

Il Pontedera nei giorni scorsi ha ufficializzato l'arrivo di Alessandro Lombardi in prestito con diritto di riscatto dal Rimini, centrocampista classe 2000 ex Juventus e Cagliari nelle giovanili e che tra i professionisti ha giocato ocn Imolese, Reggina e Rimini tra Serie B e Serie C. Le sue prime parole granata, come riportato dai canali social ufficiali della società, sono state queste: "Sono molto felice di essere qui. Arrivo in una squadra che sta facendo molto bene, spero di integrarmi al più presto e fare un bel finale di stagione tutti insieme. Spero di aiutare i ragazzi più giovani e di dare una mano a mantenere l'attuale posizione in classifica. Un saluto a tutti i tifosi, ci vediamo al Mannucci!".

Il mercato del Pontedera non è ancora finito, serve ancora infatti un rinforzo in attacco e verrà definito nelle prossime ore. Le voci che si rincorrono vedono tra i profili più papabili Simone Ganz, figlio d'arte, 30 anni e 60 gol in quasi 200 presenze in Serie C e 22 gol in 85 presenze in Serie B e Andrea Arrighini, 33 anni e pisano di nascita, 52 gol in 220 presenze in Serie C e 18 gol in 130 presenze in Serie C.

I granata sabato saranno impegnati nella difficilissima trasferta a Cesena contro la capolista. I bianconeri avranno il settore della Curva chiuso per una sanzione del giudice sportivo: durante Pescara-Cesena un petardo tirato dal settore bianconero ha ferito due steward.