Serie D, ecco il calendario del Cenaia e del Mobilieri Ponsacco

Esordio complicato per il Cenaia in Serie D che si troverà ad affrontare la vincitrice dei playoff della scorsa stagione: la Pianese. I bianconeri forse non hanno la stessa potenza di fuoco dello scorso anno, soprattutto davanti, ma rimangono un'ottima squadra per la categoriaed una delle pretendenti alla zona playoff e forse anche qualcosa di più. Invece il Ponsacco ospiterà il Trestina, eliminato lo scorso maggio ai playout e ripescato in Serie D quest'anno, una partita subito interessantissima anche per la voglia di rifarsi che avranno gli umbri mentre cercheranno la riconferma i pisani.

Il derby tra le due squadre sarà all'ultima giornata di campionato, il 20 dicembre si giocherà a Cenaia mentre il 5 maggio a Ponsacco, incontro da non sottovalutare soprattutto in chiave salvezza a seconda di come andranno i campionati delle due squadre.