Serie D, arrivano le dimissioni di Macelloni, il Cenaia alla ricerca di un sostituto

Negli scorsi giorni il SC Cenaia ha comunicato la decisione del mister Massimo Macelloni e del suo vice Guglielmo Urso di dimettersi in seguito al 1 a 5 casalingo maturato contro il Trestina, sulla carta rivale per la corsa salvezza. Una decisione arrivata dopo cinque anni alla guida della formazione pisana e una valutazione dei risultati raggiunti in questo inizio di campionato, 5 punti in 13 partite che ad oggi valgono l'ultimo posto in classifica dietro ai vicini di casa del Mobilieri Ponsacco fermi a 6 punti. La zona salvezza è lontana 10 punti ma quella salvezza soltanto 3 ed un cambio di passo quando mancano ancora 21 partite è possibile.

Di seguito il comunicato ufficiale della società: "La Società S.C. Cenaia 1969 comunica con rammarico che Mister Massimo Macelloni e il suo vice Guglielmo Urso hanno rassegnato le proprie dimissioni. A nulla sono valsi i tentativi di provare a farli tornare sulle proprie decisioni.

Siamo certi che ancora una volta abbiano agito nell'esclusivo interesse della squadra, mettendo da parte la sfera personale.

Ci preme però esprimere due parole in più per la persona: Massimo a Cenaia ci è nato, ci è cresciuto e sappiamo tutti quanto sia attaccato alla squadra, che ha guidato per 5 lunghi anni riuscendo a cogliere successi impensabili che nessun tifoso avrebbe mai potuto neppure immaginare.

Purtroppo la vita sportiva talvolta ci porta a dover affrontare certe spiacevoli situazioni che lasciano l'amaro in bocca. Vita sportiva però che ci costringe a guardare avanti ringraziando enormemente Massimo per quanto fatto in questi indimenticabili anni con serietà, dedizione, passione, senso di attaccamento ed enormi capacità tecniche e, soprattutto, umane.

In bocca al lupo Massimo e Guglielmo, siamo certi che riuscirete a portare il nome di Cenaia anche nelle vostre prossime avventure.

Grazie di tutto mister.

Ci rialzeremo tutti insieme come abbiamo sempre fatto.

Sempre e comunque Forza Cenaia"