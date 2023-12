Serie D, il Cenaia perde lo scontro salvezza contro la Sangiovannese 1 a 0

Il Cenaia perde lo scontro salvezza contro la Sangiovannese perdendo 1 a 0 per una rete subita a freddo, i ragazzi del nuovo mister Iacobelli non riescono a pareggiare nonostante l'ottimo secondo tempo. La rete arriva grazie ad un lancio lunghissimo su cui Regolanti arriva per primo battendo in velocità il difensore ospite e battendo al volo Baroni. Va vicina al raddoppio la Sangiovannese con Simonti prima che involato sulla sinistra si fa chiudere lo specchio dal portiere avversario e da un colpo di testa terminato largo di poco. Il Cenaia nel primo tempo riesce ad andare al tiro solo dalla lunga distanza senza mai impensierire davvero Barberini fino al 10’ della ripresa quando viene annullato un gol a Sanyang sugli sviluppi di un calcio d’angolo per un fuorigioco. Il Cenaia continua a schiacciare la Sangiovannese nella propria metà campo senza però riuscire a pareggiare, i padroni di casa sfiorano il raddoppio solo su una punizione di Sacchini che colpisce la parte superiore della traversa. Il Cenaia però non riesce a pareggiare e rimane all’ultimo posto in solitaria, la Sangiovannese ottiene quindi una vittoria che è ossigeno per la classifica ma sul piano del gioco c’è tanto da migliorare.

Sangiovannese – Cenaia 1 a 0 (1 a 0)

Sangiovannese: Barberini, Di Rienzo, Simonti, Nannini, Farini, Rosseti, Baldesi, Sacchini, Regolanti, Oubakent, Bartolozzi. A disp.: Timperanza, Ratti, Dei, Disegni, Massai, Campo, Senesi, Iaquinta, Benucci. All.: Rigucci.

Cenaia: Baroni, Pasquini, Scuderi, Signorini, Papini, Rustichelli, Caciagli, Sanyang, Simonini, Macchia, Borselli. A disp.: Simoncini, Rossi, Malara, Di Bella, Picchi, Bartolini, Quilici, Tognocchi, Manfredi. All.: Iacobelli.

Arbitro: Spera di Barletta

Reti: 5'pt Regolanti.