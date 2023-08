Serie D, ecco le avversarie delle squadre pisane

Sono stati ufficializzati i gironi di Serie D e quello toscano, il Girone E, è senz'altro uno dei più competitivi in assoluto con molte squadre ben attrezzate con l'obbiettivo più o meno dichiarato di puntare alla Serie C come Livorno, Grosseto, Pianese, Follonica Gavorrano e Poggibonsi oltre alle due retrocesse dalla categoria superiore cioè il San Donato Tavarnelle e l'Aquila Montevarchi. Fortunatamente sono state inserite nel Girone D due grandi piazze come Pistoiese e Prato, un'ottima squadra come l'Aglianese e i campioni della Coppa Italia Eccellenza 2023 del Certaldo, altrimenti se il girone fosse stato composto soltanto da squadre toscane, a discapito delle due umbre Trestina ed Orvietana, ci saremmo trovati davanti ad un gruppo "da Serie C2".

Parlando delle squadre della provincia di Pisa troviamo il neopromosso Cenaia che si troverà ad esordire appunto in un girone con molte grandi piazze tra le pretendenti alla C ed un altrettanto nutrito gruppo con l'obbiettivo di salvarsi tra cui le due umbre e le lucchesi "dell'appennino", Tau Altopascio e Ghiviborgo, mentre le altre due squadre della provincia di Lucca, Real Forte Querceta e Seravezza punteranno ad un piazzamento nella metà di sinistra della classifica. Nel Cenaia ha tenuto banco per breve tempo la questione terreno di gioco che sta venendo adeguato con la costruzione di una tribuna per la tifoseria ospite ma in caso di arrivo di una tifoseria numerosa la società ha già ottenuto la disponibilità del “Redini” di Cascina o in second’ordine del “Mannucci” di Pontedera.

Il Mobilieri Ponsacco si è salvato lo scorso anno ai playout, quest'anno è arrivato un nuovo allenatore, Carlo Caramelli, e sono arrivati anche già alcuni ottimi segnali come la vittoria in amichevole per 2 a 1 sul San Donato Tavarnelle, anche se è soltanto "calcio d'agosto" questo è un ottimo segnale in vista della stagione sportiva che si aprrià con l'impegnativo test in Coppa Italia domenica 3 settembre contro l'Aglianese.