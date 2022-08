Serie D, svelati i gironi 2022/23

La Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la composizione dei gironi nei quali si suddividerà la Serie D 2022/23. Confermato il gruppo E, come da tradizione, quale girone prettamente toscano: sulle 18 compagini che si presenteranno ai nastri di partenza sono ben 12 quelle appartenenti alla nostra regione. L'unica rappresentante pisana è il Mobilieri Ponsacco, il quale troverà sulla propria strada piazze dal grande blasone come Arezzo, Grosseto e Livorno. Il campionato prenderà il via domenica 4 settembre, con i rossoblù che debutteranno in casa del Ghiviborgo.

Ecco il girone E al completo e il programma della prima giornata:

GIRONE E: Arezzo, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Mobilieri Ponsacco, Pianese, Poggibonsi, Sangiovannese, Seravezza, Tau Altopascio, Terranuova Traiana, Città di Castello, Orvietana, Trestina; Flaminia, Montespaccato, Ostiamare;

1ª GIORNATA: Flaminia-Livorno, Follonica Gavorrano-Tau Calcio, Ghiviborgo-Mobilieri Ponsacco, Orvietana-Arezzo, Poggibonsi-Grosseto, Sangiovannese-Ostia Mare, Seravezza Pozzi-Città di Castello, Terranuova Traiana-Montespaccato, Trestina-Pianese.