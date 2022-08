Coppa Italia Serie D, gli abbinamenti: Mobilieri Ponsacco in casa della Pistoiese

In attesa della pubblicazione dei gironi del campionato, la LND ha diramato il programma del turno preliminare e del primo turno di Coppa Italia Serie D 2022/23. Debutto di prestigio per la Mobilieri Ponsacco, unica rappresentante pisana nella massima serie dilettantistica: i rossoblù saranno di scena domenica 21 agosto (ore 16) in casa della Pistoiese, compagine appena retrocessa dalla Serie C. Previsto il ricorso immediato ai calci di rigore in caso di parità ai termine dei tempi regolamentari: la vincente se la vedrà tra le mura amiche con l'Aglianese domenica 28 agosto. Un duello in gara unica che misurerà preparazione e potenzialità della "nuova" formazione di mister Francesco Bozzi.

Turno preliminare, gli abbinamenti

Gara 1 Portogruaro-Torviscosa

Gara 2 Levico Terme-Virtus Bolzano

Gara 3 Villafranca-Chievo Sona

Gara 4 Este-Montecchio Maggiore

Gara 5 Legnago-Lumezzane

Gara 6 Fanfulla-Sant’Angelo

Gara 7 Ponte San Pietro-Villa Valle

Gara 8 Giana Erminio-Stresa

Gara 9 Real Calepina-Varesina

Gara 10 Seregno-Castanese

Gara 11 Pinerolo-Chisola

Gara 12 Fossano-Pontdonnaz

Gara 13 Ligorna-Asti

Gara 14 Fezzanese-Tau Altopascio

Gara 15 Riccione-Corticella

Gara 16 Bagnolese-Salsomaggiore

Gara 17 Pistoiese-Mobilieri Ponsacco

Gara 18 Real Forte Querceta-Ghiviborgo

Gara 19 Scandicci-Terranuova Traiana

Gara 20 Grosseto-Orvietana

Gara 21 Alma Juventus Fano-Vigor Senigallia

Gara 22 Porto D’Ascoli-Avezzano

Gara 23 Lupa Frascati-Pomezia

Gara 24 Tivoli-Real Monterotondo

Gara 25 Atletico Uri-Ilvamaddalena

Gara 26 Vastogirardi-Termoli

Gara 27 Cassino-Gladiator

Gara 28 Paganese-Puteolana

Gara 29 Angri-Palmese

Gara 30 Barletta-Matese

Gara 31 Lavello-Casarano

Gara 32 Nardò-Martina

Gara 33 Matera-Altamura

Gara 34 Locri-Vibonese

Gara 35 Castrovillari-San Luca

Gara 36 Sancataldese-Catania