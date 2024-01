Serie D, impresa del Mobilieri Ponsacco che strappa un pari a Livorno, un punto anche per il Cenaia contro il Montevarchi

Pareggia il Mobilieri Ponsacco a Livorno 1 a 1, i ragazzi di mister Bozzi giocano una partita intelligente contro un avversario disordinato. Comincia forte il Livorno con Brenna che colpisce di testa su corner, deviazione decisiva di Fontanelli che la manda in corner. Al 8’ Vantaggio rossoblù, Panattoni riesce a mettere un pallone sul secondo palo dove insacca Bardini. Il Livorno si fa subito avanti e trova il pari al 20’ con Tanasa che di testa gira in rete. Il Livorno ha altre due occasioni nel primo tempo con Cori mentre il Ponsacco si propone in contropiede con Nieri chiuso da Ciobanu in uscita. Nella ripresa il Livorno controlla la palla ma non riesce ad essere incisivo fino al 18’ quando Tenkorang segna ma l’arbitro annulla per un fallo in attacco. Al 26’ ancora un colpo di testa di Tanasa impensierisce Fontanelli ma il centrocampista questa volta colpisce il palo. Nel finale il Livorno tenta un disordinato assalto ma la difesa rossoblù chiude gli spazi con autorevolezza e conquista un punto d'oro.

Finisce in parità anche il confronto tra Cenaia ed Aquila Montevarchi, 0 a 0 al Favilli che permette ai pisani di rimanere in scia al Real Forte Querceta e quindi al treno playout dove c'è anche il Montevarchi. I ragazzi di mister Iacobelli difendono ordinatamente nel primo tempo e contengono l'iniziativa degli aretini, nella ripresa i pisani si fanno vedere dalle parti di Dainelli ma non riescono a sbloccarla ed il match termina in parità. Sarà importante la prossima delicata trasferta contro il San Donato Tavarnelle, il Cenaia in trasferta ha ottenuto un solo punto e per salvarsi è necessario invertire questa tendenza.

Livorno – Mobilieri Ponsacco (1 a 1)

Livorno: Ciobanu, Tanasa, Nardi, Curcio, Goffredi, Brenna, Likaxhiu, Cori, Schiaroli, Camara, Giordani. A disp.: Albieri, Fancelli, Ronchi, Luci, Menga, Sabattini, Tenkorang, Farinhas Taffner, Brisciani. All.: Fossati.

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Bardini, Panattoni, Nieri, Grea, Brondi, Milli, Bologna, De Vito, Borselli, Fisher. A disp.: Falsettini, Fasciana, Italiano, Matteoli, Milani, Sivieri, Mogavero, Regoli, Pellegrini. All.: Bozzi.

Arbitro: Franzo di Siracusa.

Reti: 8’pt Bardini (MP), 20’pt Tanasa (L).

Cenaia – Aquila Montevarchi 0 a 0

Cenaia: Borghini, Gucciardi, Papini, Scuderi, Rustichelli, Signorini, Caciagli, Fontana, Simonini, Tognocchi, Manfredi. A disp.: Simoncini, Pasquini, Bracci, Di Giuseppe, Bartolini, Macchia, Ferretti, Campera, Degli Esposti. All.: Iacobelli.

Aquila Montevarchi: Dainelli, Francalanci, Muscas, Keqi, Lucatuorto, Priore, Pardera, Ciofi, Lischi, Virgillito, Boiga. A disp.: De Gennaro, Artini, Rufini, Dini, Bontempi, Quaresima, Lorenzini, Stefoni, Cellai. All.: Calori.

Arbitro: Sacco di Novara