Serie D, il Mobilieri Ponsacco esonera il direttore sportivo Umberto Aringhieri e il vice-allenatore Gabriele Paffi

Il Mobilieri Ponsacco ha comunicato l'esonero del direttore sportivo Umberto Aringhieri e del vice-allenatore Gabriele Paffi mentre resta alla guida dei rossoblù l'allenatore Francesco Bozzi e domenica guiderà i suoi ragazzi all'Armando Picchi contro il Livorno, un big match difficilissimo sulla carta e per portare a casa dei punti servirà una vera e propria impresa.

Queste le parole della società sui due esoneri:

"L'ASD Mobilieri Ponsacco comunica di aver esonerato Umberto Aringhieri dal ruolo di Direttore Sportivo della propria Prima Squadra.

Ringraziamo Umberto per aver creduto ed essere diventato parte del nostro progetto ad inizio stagione, consapevoli di quanto fosse importante per lui costruire un presente e un futuro calcistico solido e ambizioso per la sua piazza.

Purtroppo il risvolto sportivo della stagione non è stato all'altezza di ciò che speravamo, e ulteriori divergenze sul prosieguo della stagione ci impediscono, adesso, di continuare insieme il percorso."

"L'ASD Mobilieri Ponsacco comunica di aver esonerato Gabriele Paffi dal ruolo di Vice Allenatore della Prima Squadra.

Ringraziamo Mister Paffi per aver sposato il nostro progetto tecnico ad inizio stagione, e gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera."