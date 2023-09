Serie D, il Mobilieri Ponsacco cade contro il Livorno dopo un buon inizio, è 1 a 3

Vincono meritatamente gli amaranto al Libero Masini di Santa Croce sull'Arno, i rossoblù si rendono pericolosi solo nei primi 20' minuti in contropiede trovando anche il gol, nella ripresa il Livorno lascia ai padroni di casa il pallino del gioco per molte fasi ma il Ponsacco non riesce a rendersi pericoloso.

Cominciano più forte gli amaranto che fanno possesso palla nella metà campo rossoblù e trovano la prima occasione al 13’ con Cori di testa. Il Livorno però espone molto la difesa ai contropiedi del Ponsacco che al 16’ costringe Brenna alla chiusura su Panattoni e un minuto più tardi proprio il numero 9 segna la rete del vantaggio grazie ad una esitazione di Biagini su una palla tagliata in mezzo all’area su cui si avventa e la manda in fondo alla rete. Sempre Panattoni al 20’, il migliore del Ponsacco insieme a Remedi nella prima ora di gioco, costringe Biagini alla respinta e si fa perdonare in parte dai suoi. La reazione degli amaranto non è immediata ma col passare dei minuti aumentano l’intensità e trovano il pari con Cesarini al 33’ che supera Fontanelli. Arriva poco dopo anche il gol del sorpasso, la difesa del Ponsacco ricambia il favore del primo gol con una indecisione tra il portiere e il difensore rossoblù che favorisce Cori che deve solo appoggiare il pallone in porta.

Nella ripresa il Ponsacco è più attivo nella metà campo amaranto ma non riesce mai a impegnare Biagini anche se neanche il Livorno è pericoloso in attacco perché sceglie di abbassare il ritmo e lasciare salire la pressione dei padroni di casa. Al 36’ è ancora pericoloso il Livorno con Giordani che costringe Fontanelli alla respinta, raccoglie Nardi che serve Brisciani che a sua volta mette una rasoterra pericolosissimo nell’area piccola che nessuno però tocca e il Ponsacco evita il gol ma non per molto perché il Livorno segna un minuto più tardi: un’azione manovrata porta ad un cross di Brisciani fotocopia di quello precedente, Fontanelli para su Giordani ma sulla respinta Bellini insacca.

La sconfitta purtroppo ci sta ma la corsa degli uomini di Caramelli non deve essere sul Livorno, sarà però importante andare a fare punti nelle prossime due, entrambe in trasferta, contro Poggibonsi e Real Forte Querceta, due squadre partite non bene che potrebbero fruttare dei punti per i rossoblù.

Mobilieri Ponsacco – U.S. Livorno 1 a 3 (1 a 2)

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Fasciana, Bardini, Panattoni, Innocenti (37’ st Matteoli), Nieri, Milani (24’ st Hanxari), Nannetti, Regoli, De Vito, Remedi (45+1' Mogavero). A disp.: Falsettini, Macchi, Buffa, Arrighini, Natali, Milli. All.: Caramelli.

U.S. Livorno: Biagini, Nizzoli, Ronchi, Nardi (45+1' Boroduska), Luci, Cesarini, Bellini, Brenna (42’ st Bassini), Cori (34’ st Kosiqi), Giordani (24’ st Caponi), Brisciani. A disp.: Albieri, Menga, Savshak, Martino, Ferraro. All.: Favarin.

Arbitra Menozzi di Treviso, assistenti Ielo di Pesaro e Merloni di Ravenna.

Reti: 17’ pt Panattoni, 33’ pt Cesarini, 41’ pt Mori, 38’ st Bellini.

Note: 0’ e 5' di recupero, ammoniti Remedi e Matteoli nel Mobilieri Ponsacco e nessuno nel Livorno.