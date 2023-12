Serie D, il Mobilieri Ponsacco pareggia in rimonta contro il Tau Altopascio 2 a 2

Ottiene un clamoroso pareggio in rimonta il Mobilieri Ponsacco che va negli spogliatoi all’intervallo sullo 0 a 2 ma chiude il match sul 2 a 2 anche se i rossoblù lamentano qualche errore arbitrale di troppo a loro sfavore.

Parte fortissimo il Tau che si porta in vantaggio al 3’ con Manetti che riceve palla dentro l’area e da posizione defilata fa partire un bel tiro sul secondo palo su cui Fontanelli non riesce ad arrivare. Al 27’ raddoppiano gli ospiti con Andolfi che dal limite fa partire un gran sinistro al volo su un lancio lungo a scavalcare le linee di Meucci. Dopo uno squillo di Panattoni nel finale della prima frazione, accorcia il Ponsacco al 4’ della ripresa con Grea con un eurogol su punizione battuta da posizione molto laterale, parabola imprendibile per Di Biagio con il pallone che accarezza la parte inferiore della traversa ed entra in rete. Dopo una fase dove i padroni di casa insistono, al 25’ arriva il meritato pari firmato da Italiano che è velocissimo ad insaccare sulla respinta del portiere avversario che non è riuscito a trattenere l’ottimo tiro di Nieri. Proprio Nieri però viene espulso in maniera inspiegabile per doppia ammonizione: lancio lungo in verticale su cui esce alto in anticipo Di Biagio che impatta con le ginocchia sulla testa di Nieri, in ritardo ma che si stava disinteressando del pallone ormai irraggiungibile ma per l’arbitro è fallo e tira fuori il secondo cartellino. Nel finale il Ponsacco ottiene un calcio d’angolo il Ponsacco ma inspiegabilmente l’arbitro fischia la fine prima della battuta nonostante mancassero ancora diversi secondi sul cronometro, altra svista dell'arbitro che si unisce all'espulsione e un rigore dubbio non concesso nella ripresa, le immagini video sono disponibili sui canali social del Mobilieri Ponsacco. Ottima la prestazione nella ripresa dei ragazzi di mister Bozzi, cinici invece gli ospiti del Tau, la strada da percorrere per i rossoblù si intravede, adesso mancano solo i risultati.

Mobilieri Ponsacco – Tau Altopascio 2 a 2 (0 a 2)

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Italiano, Bardini, Hanxhari, Panattoni, Nieri, Milani, Grea, Nannetti, Regoli, De Vito. A disp.: Falsettini, Fasciana, Macchi, Innocenti, Sivieri, Mogavero, Milli, Matteoli, Fisher. All.: Bozzi.

Tau Altopascio: Di Biagio, Zini, Bernardini, Alessio, Bruzzo, Manetti, Meucci, Noccioli, Bruno, Andolfi, Vellutini. A disp.: Di Cicco, Quilici, Perillo, Odianose, Capparella, Piccini, Bartelloni, Di Fatta, Malva. All.: Venturi.

Arbitro: Casali di Cesena.

Reti: 3'pt Manetti, 27'pt Andolfi, 4’st Grea, 25’st Italiano.

Note: espulso Nieri.