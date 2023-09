Serie D, Mobilieri Ponsacco sfortunato contro il Trestina perde la prima, 1 a 3

Apre le marcature una sfortunata autorete della difesa dei padroni di casa, uno degli uomini di Caramelli devia in rete un cross abbastanza inoffensivo di un esterno ospite anticipando l'intervento di Falsettini ma i ragazzi hanno subito uno scatto d'orgoglio e trovano il pari poco più tardi al 25' con la rete di Regoli in mischia nata su una punizione di Grea di testa la mette nell'angolo lontano della porta difesa da Tozaj. Nella ripresa però arriva lo strappo decisivo del Trestina che si vendica della sconfitta ai playoff dello scorso anno, la prima rete al 20' è in seguito ad un'azione molto ben manovrata palla a terra degli ospiti che ha come perno della giocata proprio Di Nolfo che dopo una serie di scambi dal centrocampo fino al limite si fa servire una palla oltre la linea difensiva pisana e batte Falsettini. Il terzo gol, come il primo è viziato da una deviazione di un difensore del Ponsacco che su un tiro da fuori di Farneti, in apparenza non difficile da parare, cambia completamente traiettoria mandando controtempo Falsettini.

Esordio molto sfortunato e a porte chiuse per il Mobilieri Ponsacco che ora dovrà rifarsi nella non facile trasferta contro la Sangiovannese che ha ugualmente voglia di riscattarsi dopo aver perso la prima in casa contro il Seravezza nonostante meritasse qualcosa in più. Segnali positivi nella squadra di Caramelli ci sono stati, sarà necessario ripartire da quelli.

Mobilieri Ponsacco – Trestina 1 a 3 (1 a 1)

Mobilieri Ponsacco: Falsettini, Fasciana, Nannetti, Regoli, Grea, De Vito, Matteoli, Innocenti, Panattoni, Remedi, Nieri. A disp.: Fontanelli, Macchi, Buffa, Bardini, Felleca, Hanxhari, Arrighini, Barillà, Milli. All.: Caramelli.

Trestina: Tozaj, Irione, Dottori, Soldani, Cenerini, Sensi, Belli, Gramaccia, Tascini, Di Nolfo, Farneti. A disp.: Montanari P., Mottola, Imbemba, Contucci, Montani, Bucci, Tosti, Coppini, Giuliani, Marietti. All.: Ciampelli Arbitra Dasso, assistenti Mino e Roscelli.

Reti: 17’ pt autogol, 25’ pt Regoli, Di Nolfo 20’ st, Farneti 35’ st.