Serie D, il Mobilieri Ponsacco disputerà la prima giornata a porte chiuse

Squadra in casa Mob. Ponsacco

A meno di 48 ore dal match d'esordio della nuova stagione dei rossoblu arriva la notizia: il Comunale non sarà aperto agli spettatori, colpita negativamente la tifoseria di casa che ad oggi non sa quando sarà possibile ritornare a giocare al comunale di Ponsacco. Il calcio d'inizio sarà comunque domenica 10 alle ore 15 contro gli umbri del Trestina e attraverso i propri canali social la società ha fatto sapere che darà ulteriori indicazioni per seguire la partita tramite diretta video.

Di seguito il comunicato:

"La Questura di Pisa non ha ritenuto l'attuale stato dell'impianto di gioco, e nello specifico lo stato di messa in sicurezza della tribuna in costruzione, compatibile con la presenza di spettatori alla gara di Domenica.

Ha pertanto ordinato lo svolgimento a porte chiuse di Mobilieri Ponsacco vs SC Trestina.