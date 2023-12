Serie D, grande successo del Cenaia sul Poggibonsi, Ponsacco sconfitto all'ultimo respiro dal Follonica Gavorrano

Il Cenaia vince nettamente 3 a 0 lo scontro salvezza contro il Poggibonsi e supera il Ponsacco agganciando la zona playout. Nella prima mezzora il match è sporco e succede poco, poi al 31’ la difesa giallorossa sbaglia e Manfredi ne approfitta portando avanti i padroni di casa. Il Poggibonsi reagisce ma la retroguardia del Cenaia è attenta e neutralizza diverse occasioni, nella ripresa il subentrato Macchia firma la doppietta che chiude il match e regala tre punti d’oro ai suoi, da segnalare anche l’ottima prestazione di Baroni che mantiene il doppio vantaggio grazie ad una grande parata su Motti.

Il Mobilieri Ponsacco perde all’ultimo respiro in trasferta contro il Follonica Gavorrano 1 a 0. I pisani riescono a portarsi avanti con Matteoli ma è in fuorigioco e la rete viene annullata, dopo un tiro da fuori di Fisher prende il controllo del gioco la formazione di casa che ottiene diverse occasioni ma senza mai impegnare seriamente Fontanelli. Nella ripresa continua l’offensiva dei grossetani con Lo Sicco ma al 12’ si fanno sentire gli ospiti con Matteoli che manca lo specchio della porta. Al 19’ l’episodio decisivo: calcio di rigore per il Ponsacco guadagnato da Panattoni, il giocatore rossoblù si presenta sul dischetto ma Filippis para e allora il Follonica si carica e comincia l’offensiva finale alla ricerca del gol che è vicino in più occasioni e arriva al 95’: Mencagli, l’ex del match, colpisce a traversa e sulla respinta il più veloce è Grifoni che batte Fontanelli, il Ponsacco resta ultimo in classifica a 7 punti alle spalle di Real Forte Querceta e Cenaia a 8.

Cenaia – Poggibonsi 3 a 0 (1 a 0)

Cenaia: Baroni, Rossi, Papini, Scuderi, Caciagli, Sanyang, Bartolini, Simonini, Signorini, Ferretti, Manfredi. A disp.: Simoncini, Borselli, Rustichelli, Pasquini, Macchia, Gucciardi, Tognocchi, Di Bella, Di Giuseppe. All.: Iacobelli.

Poggibonsi: Di Bonito, Mazzolli, Cecchi, Camilli, Motti, Bigica, Bigozzi, Barbera, Borri, Di Paola, Gucci. A disp.: Baracco, Ceccherini, Marcucci, Tanganelli, Iania, Corcione, Martucci, Cirillo. All.: Calderini.

Arbitro: Scicolone di San Donà di Piave

Reti: 30'pt Manfredi, 10’st e 21’st Macchia.

Follonica Gavorrano – Mobilieri Ponsacco 1 a 0 (0 a 0)

Follonica Gavorrano: Filippis, Brunetti, Ceccanti, Pignat, Dierna, Pino, Souare, Masini, Lo Sicco, Bellini, Regoli. A disp.: Bianchi, D‘Agata, Grifoni, Origlio, Modic, Mezzasoma, Barlettani, Mencagli, Botrini. All.: Masi.

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Italiano, Bardini, Matteoli, Panattoni, Innocenti, Milani, Grea, Regoli, De Vito, Fisher. A disp.: Falsettini, Fasciana, Fratini, Macchi, Hanxhari, Sivieri, Mogavero, Milli, Nannetti. All.: Bozzi.

Arbitro: Barbetti di Arezzo

Reti: 45+5’st Grifoni.