Serie C, Pontedera, rimonta la Recanatese con Carpani, 1 a 2 Fine 1°T (LIVE, in aggiornamento)

Il Pontedera merita sotto ogni aspetto per 42 dei 45 minuti del primo tempo, quei tre mancanti però sono fondamentali perché la Recanatese, con un pò di fortuna ma tanta bravura riesce a ribaltare il risultato.

Il Pontedera a causa di alcuni infortuni si trova con la difesa totalmente rivoluzionata senza Martinelli ed Espeche che va in panchina, partono Guidi, Calvani e Angori, due classe 2003 e un 2004. Parte subito forte la Recanatese che conquista subito un calcio d'angolo ma i granata liberano senza troppi problemi. Al 4' il Pontedera risponde con un calcio d'angolo a sua volta, Guidi riesce a girare il cross ma non trova la porta. Il Pontedera riesce a mantenere il possesso e stare nella metà campo ospite in questa fase della gara. al 16' si rifà vedere la Recanatese con un cross per Melchiorri che è ben guardato dalla difesa ed è costretto a sparare altissimo, sul ribaltamento di fronte i granata guadagnano un calcio d'angolo Al 24' Melchiorri guadagna una punizione pericolosa dal limite, Senigagliesi lascia partire un gran tiro non molto angolato e si fa trovare pronto Lewis, pochi secondi più tardi viene lanciato Ianesi a campo aperto e davanti a Meli costringe il portiere ospite ad un miracolo per mandare il pallone in angolo. Al 31' arriva il meritatissimo vantaggio pontederese con Nicastro che su calcio d'angolo di Ianesi di testa segna un gol bellissimo su cui non può niente stavolta Meli. Risponde subito la Recanatese con Melchiorri che raccoglie un pallone sporco in area andando via al suo marcatore e batte Lewis, la Recanatese trova il gol alla prima chiara occasione da gol. Subito dopo trova il vantaggio la Recanatese con Carpani che di testa da pochi passi sul bel cross di Longobardi batte Lewis. Non si fa attendere la risposta granata con un cross del solito Ianese, Nicastro non colpisce bene e la palla viene raccolta da Meli fortunato in questa occasione. Al 45' Perretta di esterno da dentro l'area trova la presa di Meli.

Pontedera - Recanatese 1 a 2

Pontedera (3-4-2-1): Lewis; Guidi, Calvani, Angori; Perretta, Benedetti, Catanese, Ambrosini; Ignacchiti, Ianesi; Nicastro. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Fossati, Paudice, Espeche, Delpupo, Cerretti, Provenzano, Maiello. All.: Canzi.

Recanatese (3-5-2): Meli; Ricci, Ferrante, Veltri; Senigagliesi, Morrone, Prisco, Carpani, Longobardi; Giampaolo,Melchiorri. A disp.: Mascolo, Tiberi, Quacquarelli, Gomez, Sbaffo, Lipari, Egharevba, Marinacci, Canonici, Ferretti, Peretti. All.: Pagliari.

Arbitro: Mauro Gangi di Enna. Assistenti: Fedele di Lecce e Cozzuto di Formia, IV ufficiale: Zito di Rossano.

Reti: Nicastro 31' pt Nicastro, 37' pt Melchiorri, 39' pt Carpani.

Note: 2' di recupero.