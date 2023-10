Serie D, il Cenaia pareggia 1 a 1 nello scontro salvezza contro l'Orvietana

Pari che accontenta parzialmente entrambe le squadre che ottengono un buon punto a testa in ottica salvezza.

La partita comincia a ritmi bassi, a metà del primo tempo alza i ritmi l’Orvietana che impegna Baroni su Marsili ma l’estremo difensore dei pisani è rapido a parare in uscita. Il Cenaia risponde con Quilici da fuori ma Marricchi para in tuffo, subito dopo però la difesa del Cenaia rischia un disastro con un retropassaggio di testa che colpisce la traversa e nel finale del primo tempo è Orchi ad essere ancora pericoloso di testa verso la porta di Baroni.

Nella ripresa il ritmo si abbassa e il Cenaia difende bene ma al 20’ Santi riceve un ottimo lancio lungo ma cade dopo un contrasto con un difensore, per l’arbitro non c’è niente ma mentre cominciano le proteste degli ospiti, il pallone finisce sui piedi di Marsili che batte Baroni e toglie ogni dubbio. Reagisce subito il Cenaia e ottiene un corner su cui l’arbitro punisce un contatto in area: è calcio di rigore e Signorini batte Marricchi. I ritmi si abbassano e le occasioni si diradano, nel finale il Cenaia ha un’occasione con un tiro di Borselli che manca il bersaglio e l’Orvietana nel finale rischia con una punizione di Veneroso che viene deviata in angolo.

Cenaia – Orvietana 1 a 1 (0 a 0)

Cenaia: Baroni, Rossi, Signorini, Pasquini, Papini, Sanyang, Caciagli, Quilici, Simonini, Borselli, Manfredi. A disp.: Perullo, Benassi, Bruzzi, Accordino, Bartolini, Di Bella, Malara, Zaccagnini, Picchi. All.: Macelloni.

Orvietana: Marricchi, Caravaggi, Lorenzini, Vignati, Ricci, Siciliano, Fabri, Orchi, Santi, Greco, Marsili. A disp.: Rossi, Labonia, Gomes, Sforza, Pelliccia, Chiaverini, Veneroso, Osakwe, Stampete. All.: Fiorucci.

Arbitro: Antonini di Rimini, assistenti D’Orto di Gallarate e Puerto di Busto Arsizio.

Reti: 21’st Marsili (O), 25’st Signorini (R)