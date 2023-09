Serie D, il Cenaia strappa un pari a Montevarchi, è 1 a 1

Secondo pareggio consecutivo e prima rete realizzata in gare ufficiali in questa stagione per l’Aquila Montevarchi che viene fermata dal Cenaia sull’uno a uno, i pisani proseguono la loro striscia positiva dopo la loro prima vittoria di settimana scorsa, storica, contro il Real Forte Querceta. Oggi arriva un altro match dove mister Macelloni ha ricevuto ottime risposte dai suoi.

Partono meglio i padroni di casa con l’occasione procurata da Pardera che va al tiro ma viene deviato in calcio d’angolo. Ancora aquilotti pericolosi al 24’ con Lorenzini che lascia partire un cross che va verso la porta di Baroni che rischia di fare un disastro, ancora al 28’ un’occasione con Boncompagni che tira fuori.

Nella ripresa inizia a venir fuori il Cenaia con l’occasione di Bruzzi che vince un rimpallo e tira da buona posizione ma manca il bersaglio. Il Montevarchi cerca di spezzare però ogni volontà pisana con la rete di Boncompagni al 11’, la prima in questa stagione per la sua formazione, che finalizza alla perfezione un contropiede. Reagiscono gli arancioverdi con Bruzzi che al 20’ chiama in causa Spurio e cinque minuti più tardi proprio Bruzzi, il più pericoloso dei suoi, riesce a trovare il pari. Nel finale l’ultimo sussulto è di Croci che con la sua conclusione sfiora un legno ma non trova il vantaggio, punto che può essere soddisfacente per entrambe le squadre e un buon punto di partenza per le prossime partite che vedranno impegnati il Montevarchi a Follonica mentre il Cenaia riceverà il San Donato Tavarnelle.

Aquila Montevarchi – Cenaia 1 a 1 (0 a 0)

Aquila Montevarchi: Spurio, Artini, Francalanci, Muscas, Carnevali, Lorenzini, Pardera, Stefoni, Messini, Casagni, Boncompagni. A disp.: Dainelli, Morozzi, Lucatuorto, Nardi, Quaresima, Croci, Virgillito, Cheddira, Giusti. All.: Calori

Cenaia: Baroni, Rossi, Signorini, Papini, Caciagli, Borselli, Bruzzi, Sanyang, Manfredi, Di Giuseppe, Pasquini. A disp.: Perullo, Accordino, Benassi, Di Bella, Macchia, Quilici, Simonini, Velani J., Bartolini. All.: Macelloni.

Arbitro: Marco Zini di Udine, assistenti Cossovich di Varese e Callovi di San Donà di Piave.

Reti: 10’ st Boncompagni, 26’ st Bruzzi.