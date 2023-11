Serie D, Cenaia sconfitto a Livorno 3 a 1, arancio-verdi ultimi in classifica

Us Livorno - Atletico Cenaia

Us Livorno

I ragazzi di Macelloni non riescono ad imporsi all'Armando Picchi contro il Livorno che si impone 3 a 1 in un match noioso per lunghe fasi ma gli amaranto sono forti delle loro maggiori qualità individuali, arrivano brutte notizie dagli altri campi con la vittoria del Real Forte Querceta sull'Aquila Montevarchi e il pari del Mobilieri Ponsacco contro il Grosseto.

Parte meglio la formazione amaranto che controlla il gioco nonostante la pressione dei pisani ma senza rendersi particolarmente pericolosi. Il Livorno alla mezz’ora alza i ritmi e passa in vantaggio con Menga, l’attaccante dei labronici, con una azione personale dove dribbla il suo marcatore, tira trovando la respinta di Baroni ma sempre lui è il primo ad avventarsi sul tap-in spingendo la palla in rete. Il Livorno trova fiducia e raddoppia quasi immediatamente con Nardi che si libera al tiro e, complice una deviazione, batte l’estremo difensore dei pisani. Sfiora anche il tris il Livorno un paio di minuti più tardi con Sabattini che da fuori colpisce la parte alta della traversa. La riapre alla prima vera occasione il Cenaia al 40’ con Macchia che intercetta un pallone sbagliato da Ronchi e non sbaglia davanti a Biagini.

Nella ripresa sembra ripetersi lo spartito visto nella prima mezz’ora di gioco con il Livorno che fa possesso sterile senza riuscire a sfondare, il Cenaia non riesce a rendersi pericoloso nonostante sia in svantaggio. Nel finale Giordani crea praticamente la prima occasione della ripresa costringendo Baroni a deviare in angolo, dal corner di testa Brenna segna e chiude il match quando siamo al 90’.

Livorno – Cenaia 3 a 1 (2 a 1)

Livorno: Biagini, Ronchi, Nardi, Luci, Menga, Savshak, Curcio, Bellini, Sabattini, Bassini, Mutton. A disp.: Albieri, Fancelli, Cesarini, Coriano, Brenna, Henrique, Camara, Giordani, Kosiqi. All.: Favarin.

SC Cenaia: Baroni, Rossi, Papini, Quilici, Caciagli, Borselli, Benassi, Macchia, Sanyang, Simonini, Pasquini. A disp.: Simoncini, Velani, Rustichelli, Fenzi, Accordino, Zaccagnini, Malara, Di Bella, Cocucci. All.: Macelloni.

Arbitro: Tagliente di Brindisi, assistenti Alfieri di Prato e Cardini di Firenze.

Reti: 32’pt Menga (L), 35’pt Nardi (L), 40’pt Macchia, 45'st Brenna (L).