Serie d, Cenaia sconfitto 0 a 1 dal Seravezza, adesso la classifica inizia a fare paura

Cominciano meglio i padroni di casa con un’occasione da dentro l’area su cross murata in calcio d’angolo, risponde la formazione ospite con un cross pericoloso dalla trequarti e con un’occasione sprecata da un’attaccante lucchese lanciato a rete che manca il bersaglio davanti a Baroni. Dopo un primo tempo chiuso senza grandi squilli da parte di nessuna delle due formazioni, parte forte nella ripresa il Seravezza che riesce a conquistare un calcio di rigore con Camarlinghi, poi trasformato da Benedetti con il pallone che colpisce il palo prima di entrare in rete quando siamo arrivati al 12’. Il Cenaia prova a reagire con qualche cross pericoloso o qualche filtrante in verticale ma la difesa ospite è sempre attentissima in chiusura. Nel finale nell’assalto alla disperata i ragazzi di Macelloni vanno vicini al pari con un gran tiro da fuori finito alto e un colpo di testa uscito a lato non di molto, purtroppo però il risultato non sorride alla formazione pisana che dietro adesso ha soltanto il Real Forte Querceta e l’altra formazione della provincia di Pisa, il Mobilieri Ponsacco.

Cenaia – Seravezza 0 a 1 (0 a 0)

Cenaia: Baroni, Rossi, Papini, Di Bella, Signorini, Pasquini, Caciagli, Bruzzi, Simonini, Manfredi, Borselli. A disp.: Perullo, Benassi, Malara, Quilici, Sanyang, Zaccagnini, Picchi, Fenzi., Accordino. All.: Macelloni.

Seravezza Pozzi: Lagomarsini, Ivani, Camarlinghi, Mugelli, Loporcaro, Bedini, Coly, Putzolu, Del Rosso, Bonafede, Mannucci. A disp.: Mariani, Salerno, Granaiola, Brugognone, Benedetti, Biaggi, Sforzi, Maccabruni, Delorie. All.: Amoroso.

Arbitro: Branzoni di Mestre, assistenti Iuliano di Siena e Jordan di Firenze)

Reti 12’st (R) Benedetti.