Serie D, nel recupero il Mobilieri Ponsacco perde 0 a 1 contro l'Aquila Montevarchi

Nel recupero della decima giornata l’Aquila Montevarchi vince sul Mobilieri Ponsacco un combattuto scontro salvezza che non ha visto grandi occasioni da gol ma ci sono state tante polemiche per quanto riguarda una scelta dell’arbitro quando al 21’ della ripresa espelle Quaresima per un fallo da ultimo uomo su Matteoli che si stava lanciando a rete. Il guardalinee però segnala un fuorigioco che invalida l’espulsione dopo venti secondi e ripristina la parità numerica. Il video moviola è stato pubblicato dal Mobilieri Ponsacco sulle loro pagine social. Nove minuti più tardi arriva la rete decisiva firmata da Priore che su calcio di punizione diretta batte Fontanelli e firma una vittoria fondamentale per gli ospiti che se dovessero ripetersi anche domenica in trasferta contro il Real Forte Querceta potrebbero acquisire punti importanti per raddrizzare la stagione. Il Ponsacco invece ospiterà il Grosseto, avversario difficile ma non impossibile dato che il ruolino di marcia dei biancorossi dice 6 vittorie e 5 pareggi in 11 partite.

Mobilieri Ponsacco – Aquila Montevarchi 0 a 1 (0 a 0)

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Fasciana, Bardini, Macchi, Panattoni, Nieri, Milani, Mogavero, Regoli, De Vito, Remedi. A disp.: Falsettini, Pellegrini, Hanxhari, Innocenti, Arrighini, Sivieri, Milli, Matteoli, Fisher. All.: Bozzi.

Aquila Montevarchi: Spurio, Francalanci, Muscas, Vitali Borgarello, Priore, Quaresima, Conti, Stefoni, Lischi, Virgillito, Casagni. A disp.: Dainelli, Artini, Giusti, Lucatuorto, Carnevali, Lorenzini, Pardera, Cheddira, Boncompagni. All.: Calori.

Arbitro: Waldmann di Frosinone, assistenti Elisino di Ostia Lido e Gookooluk di Civitavecchia.

Reti: 30’st Priore.