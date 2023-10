Serie D, Mobilieri Ponsacco sconfitto a Poggibonsi 2 a 1, adesso è ultimo

Ancora una sconfitta per il Mobilieri Ponsacco che adesso è ultimo in classifica ad un solo punto dopo quattro partite in compagnia dell'Orvietana e oggi perde 2 a 1 contro il Poggibonsi, squadra meglio attrezzata sulla carta dei pisani ma che aveva avuto un inizio di stagione comunque difficile.

Decisivo subito Mencagli, che negli scorsi due anni era stato decisivo nella salvezza di Cascina e Ponsacco con 25 gol in totale e che quest'estate è passato ai giallorossi, al 16' porta avanti i suoi con il suo grande fiuto per il gol segnando sulla respinta di Falsettini. Il Ponsacco però non ci sta e poco dopo, al 25', arriva il pari con la rete in contropiede di Panattoni che si invola in contropiede e batte Pacini. Neanche il tempo di festeggiare per i rossoblù che arriva un altro episodio che cambierà la partita: l'espulsione del portiere Falsettini per un tocco di mano fuori dall'area, espulsione e calcio di punizione che fortunatamente si traduce in un nulla di fatto.

Nella ripresa il Poggibonsi intensifica il gioco alla ricerca del gol del vantaggio forte della superiorità numerica e dopo essere andati vicini al raddoppio più volte, ancora Mencagli segna e decide questo match trasformando un calcio di rigore al 13'. I padroni di casa continuano a giocare con intensità però non riescono a chiuderla ma riescono a gestire il risultato senza subire dalla formazione pisana rimasta in dieci uomini. Perdono ancora quindi i ragazzi di mister Caramelli ma contro un avversario su cui non dovrà di certo fare la corsa per la salvezza, rimanendo in dieci per un'ora e senza mai perdere il contatto con il risultato.

Poggibonsi – Mobilieri Ponsacco 2 a 1 (1 a 1)

Poggibonsi: Pacini, Ceccherini, Mazzolli, Bellini, Camilli, Mencagli, Gistri, Rocchetti, Barbera, Borri, Martucci. A disp.: Di Bonito, Cecchi, Marcucci, Motti, Saccardi, Fiaschi, Bartolozzi, Di Paola, Gucci. All.: Calderini Stefano.

Mobilieri Ponsacco: Falsettini, Fasciana, Bardini, Macchi, Panattoni, Nieri, Nannetti, Regoli, De Vito, Matteoli, Remedi. A disp.: Fontanelli, Felleca, Buffa, Hanxhari, Innocenti, Arrighini, Barilla, Natali, Milli. All.: Caramelli Carlo.

Arbitro: Francesco Ennio Gallo di Bologna.

Reti: 16’ pt e 13’ st (R) Mencagli, 25’ pt Panattoni.

Note: Espulso Falsettini al 28'pt per un tocco di mano fuori dall'area di rigore.