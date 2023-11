Serie D, Ponsacco fermato sul pari a Sansepolcro, Cenaia battuto in casa dal Figline

Pareggia in rimonta il Sansepolcro contro il Mobilieri Ponsacco del subentrato mister Bozzi, primo punto dei rossoblù sotto la nuova gestione. Parte meglio la formazione di casa con Gorini che al quarto d’ora ci prova da fuori ma spara alto sopra la traversa. Ancora i ragazzi di Bonura si rendono pericolosi con la conclusione di Mariotti che trova l’opposizione di Fontanelli. Il portiere dei pisani si supera pochi minuti più tardi quando neutralizza una doppia occasione negando il tiro di Brizzi prima e il colpo di testa di Essoussi poi. Nel momento migliore dei bianconeri arriva il vantaggio del Mobilieri Ponsacco con Nieri che finalizza un contropiede. Nella ripresa cerca il pari la formazione di casa prima con Pauselli che spara alto e poi con Buzzi di testa che la manda a lato. Mentre il Ponsacco resta in dieci uomini per l’espulsione di Regoli, arriva il pari del Sansepolcro con Essoussi che trova la deviazione perfetta in area e batte Fontanelli. Nel finale sfiora il vantaggio il Ponsacco con Bardini che di testa costringe Guerri a superarsi per confermare il pari. Un punto che non soddisfa nessuna delle squadre in ottica salvezza, i rossoblù sono sempre a pari punti con il Cenaia mentre il Sansepolcro li precede in zona playout con un vantaggio di quattro punti. Per i ragazzi di mister Bozzi è importantissimo lo scontro di mercoledì contro l’Aquila Montevarchi, un primo spareggio salvezza dove serve trovare i primi punti tra le mura amiche di questa stagione.

Perde il Cenaia 3 a 4 in un match spettacolare per gli spettatori neutrali contro un’altra neopromossa, il Figline che ha avuto una partenza di campionato migliore dei pisani. Cominciano meglio anche nel match i gialloblù che alla mezz’ora sono in vantaggio di due reti grazie a Torrini e Rufini, riesce ad accorciare Borselli ma prima che le squadre riescano ad andare negli spogliatoi Zhupa riporta avanti i suoi di due reti. Nella ripresa il Cenaia cerca in tutti i modi di rientrare in partita ma al 19’ Zellini sembra chiudere il match con la rete del 1 a 4. Sanyang però segna pochi minuti più tardi e al 36’ firma la doppietta spaventando i ragazzi allenati da mister Tronconi che però nel finale riescono a tenere duro e non subire una clamorosa rimonta. La classifica per il Cenaia è problematica così come per il Ponsacco, serve cominciare a fare punti il prima possibile.

Vivi Altotevere Sansepolcro – Mobilieri Ponsacco 1 a 1 (0 a 1)

Vivi Altotevere Sansepolcro: Guerri, Del Siena, Bologna, Mariucci, Gorini, Della Spoletina, Pauselli, Brizzi, Essoussi, Mariotti, Pasquali. A disp.: Patata, Guarracino, Yagubzade, D’Angelo, Locchi, Simeone, Buzzi, Corsini, Longo. All.: Bonura.

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Fasciana, Bardini, Panattoni, Innocenti, Nieri, Grea, Nannetti, Regoli, De Vito, Remedi. A disp.: Falsettini, Macchi, Buffa, Hanxhari, Milani, Mogavero, Milli, Matteoli, Fisher. All.: Bozzi.

Arbitro: Cafaro di Alba-Bra, assistenti Fracasso di Torino e Mulassano di Cuneo

Reti: 32'pt Nieri, 28’st Essoussi.

Cenaia – Figline 3 a 4 (1 a 3)

Cenaia: Baroni, Rossi, Papini, Di Bella, Signorini, Pasquini, Sanyang, Borselli, Simonini, Manfredi, Bruzzi. A disp.: Simoncini, Benassi, Zaccagnini, Malara, Velani, Quilici, Fenzi, Macchia, Meozzi. All.: Macelloni.

Figline: Pagnini, Dema, Orpelli, Lebrun, Sabatini, Ficini, Zellini, Sesti, Rufini, Torrini, Zhupa. A disp.: Simoni, Banchelli, Sottili, Malpaganti, Fiore, Bonavita, Cavaciocchi, Di Blasio, Caggianese. All.: Tronconi.

Arbitro: Zito di Rossano, assistenti Fatati di Latina e Tasciotti di Latina

Reti: 20'pt Torrini, 31'pt Rufini (R), 36'pt Borselli (C), 45'pt Zhupa, 19’st Zellini, 24’st e 36’st Sanyang (C).