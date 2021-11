Stangata del giudice sportivo per il Pisa: 3 giornate di squalifica a Tourè

Evidentemente la folle gestione dei cartellini durante la gara del Tombolato non era stata sufficiente. Serviva un altro segnale per far capire al Pisa di dover moderare toni e comportamento. E così il giudice sportivo ha calato 'il carico' sulle decisioni del signor Meraviglia, protagonista assoluto della trasferta dei nerazzurri sul terreno del Cittadella. Perché alla fine dei conti il fallo più duro e l'unico meritevole del cartellino rosso è stato considerato alla stregua di un semplice fallo da ultimo uomo. Mentre il contatto più veniale e, soprattutto, viziato da una fastidiosa e costante provocazione da parte di un giocatore avversario (bravissimo, inoltre, a ingigantire un colpo lieve e fortuito), è stato sanzionato con una stangata incomprensibile.

Adam Nagy, espulso con il rosso diretto per l'intervento su Okwonkwo al 39', è stato appiedato per un turno. Al pari di Lorenzo Lucca, uscito dal campo per doppia ammonizione al 70', dopo essere stato serenamente 'coccolato' dagli avversari senza che l'arbitro prendesse provvedimenti. Idrissa Tourè, stuzzicato reiteratamente da Amedeo Benedetti, per aver tentato di scrollarsi dalle spalle le 'carezze' dell'avversario è stato fermato per tre giornate. "Gomitata al volto dell'avversario" si legge nel referto: eppure Meraviglia era a pochi metri e ha visto l'intera dinamica.

Nagy e Lucca quindi salteranno soltanto la gara di domenica 21 novembre contro il Benevento all'Arena Garibaldi. Tourè invece sarà costretto a guardare dagli spalti anche le partite contro il Brescia del 27 novembre e l'altra gara casalinga del 30 novembre con il Perugia: tornerà a disposizione di D'Angelo per la trasferta di Como del 5 dicembre.