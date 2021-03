Pisa S.C., in arrivo l'album delle figurine dei nerazzurri

Tutti i volti del Pisa Sporting Club racchiusi, per la prima volta, in un unico album. E’ già disponibile nei punti vendita autorizzati l’album delle figurine del Pisa Sporting Club: un prodotto ufficiale, da collezione, che raccoglie tutti i tesserati del club nerazzurro, dalla prima squadra fino al settore giovanile. E una sezione sarà ovviamente dedicata anche alle 'bimbe nerazzurre' che da qualche anno hanno impreziosito il sodalizio.

In una stagione così difficile, con i tifosi costretti a stare lontano dal campo da gioco, dalla partita, dall'emozione di veder scendere in campo i loro beniamini con indosso la maglia nerazzurra, la società ha così voluto pensare a qualcosa di storico, un ricordo indelebile della passione verso i colori dello Sporting Club.

L’album ufficiale delle figurine nerazzurre è in vendita al prezzo di 3 euro ma sarà gratuito per tutti gli under 13 tesserati con la società nerazzurra: soltanto per loro il club di via Battisti provvederà anche alla relativa distribuzione. Ogni pacchetto di figurine sarà acquistabile al prezzo di 1 euro. Questi i punti vendita autorizzati:

- Pisa Store (via Cesare Battisti 53, Palazzo Sesta Porta, Pisa)

- Solo Pisa (via Piave, Pisa)

- Tifo Pisa (via Delle Case Vecchie 12, Fornacette)

- Cartolibreria Cappellaio Matto (via Pilla 72, Pisa)

- Tabaccheria Taddei (via De Amicis, Arena Metato)

- Edicola L’Angolo dei Capricci (via Tosco Romagnola 1442, Cascina)

- Asd Pisa Giovani, Agriturismo Zara (via del Viadotto 8, Coltano)