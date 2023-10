Presentazione delle squadre del gruppo dream

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La presentazione delle squadre di martedì 5 ottobre ha aperto ufficialmente la stagione sportiva 2023-24 del centro sportivo. Presenti le atlete e gli atleti di tutti i gruppi, agonistici e non, di Dream Volley Pisa e Dream Basket Pisa. Una marea di ragazze e ragazzi in giallo blu che ha invaso il Paladream rosso, alla presenza dei genitori, allenatori e dirigenti. Sono più di 400 le famiglie che hanno deciso quest’anno di affidarsi al Progetto Dream, tecnicamente seguito a livello generale da Alessandro Lazzeroni, coadiuvato per la pallavolo da Matteo Sabatini e per la pallacanestro da Sergio Ferro e Matteo Gorini. Ancora una volta quindi il progetto di un centro sportivo che riunisce diversi sport (anche il pattinaggio con più di 100 atlete/i) è risultato vincente, costituendo anche un importante occasione di aggregazione giovanile anche fuori dagli orari di allenamento e partite. La coordinatrice del Centro Dream, Armanda Boccardo, ha posto l’accento su un aspetto molto importante: la collaborazione con altre realtà sportive del territorio, nell’ottica di offrire a tutte le atlete e gli atleti la possibilità di giocare e misurarsi con le proprie capacità. Lato Basket si tratta di un rapporto già rodato con IES e GMV, che da diversi anni ha permesso di mettere in campo squadre che coprono tutti i campionati, per il Dream fino alla Prima Divisione Maschile. Lato Volley è iniziato un ottimo rapporto di collaborazione con i vicini di Migliarino Volley, in questo primo anno focalizzato sul settore maschile con squadre miste dall’under 13 alla serie D; per il femminile la squadra campione per la collaborazione è l’under 18. Un riconoscimento particolare è stato espresso alle atlete della squadra di sitting volley femminile, pluricampione italiana, presenti in piccola rappresentanza e in bocca al lupo alle 5 atlete in partenza oggi per gli Europei di Sitting Volley con la Nazionale Italiana.