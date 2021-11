B1: Castelfranco bella e imbattuta, 3-0 contro Chieti e terzo posto in classifica

Energia 4.0 De Mitri, Europea 92 Isernia e ora anche la Pallavolo Teatina. La FGL Castelfranco non fa sconti a nessuno e nel suo secondo impegno casalingo stagionale non ha lasciato che le briciole alle avversarie abruzzesi. Le toscane hanno condotto il match con autorevolezza, forza e sicurezza fin dai primi scambi, facendo subito capire il tipo di gara sarebbe stata. Il 3-0 finale non lascia spazio a interpretazioni diverse, la FGL è stata superiore, guidata in modo sapiente dai 15 punti di Giulia Bertelli, dagli 11 a testa di Zuccarelli e Baggi, un vero e proprio dominio in tutte le voci statistiche.

Il fatto, poi, che Chieti non possa vantare nemmeno una giocatrice in doppia cifra di punti, impreziosisce il terzo successo di fila. L’onestà del coach avversario, Cristian Piazzese, è un ulteriore attestato di stima: “Hanno giocato ad un livello al quale, almeno per il momento, noi non possiamo competere”. MVP del match è stata Cecilia Vallicelli, premiata da un ospite d’eccezione come Marco Bracci.

A fine partita, Laura Baggi ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Di sicuro è stata la nostra migliore prestazione fino ad oggi, siamo state pulite e ordinate per la maggior parte del tempo. Ci siamo espresse nel migliore dei modi: Chieti ha disputato una buona partita, le nostre avversarie non hanno mai mollato e quindi per noi è stata una buona prova perché non abbiamo mai permesso di esprimere il loro gioco, soprattutto nel terzo set”. Il tabellino del match:

FGL Castelfranco – Pallavolo Teatina 3-0 (25-17, 25-16, 25-12)

FGL Castelfranco: Zuccarelli 11, Chisari 8, Bertelli 15, Casarosa (L), Andreotti 7, Baggi 11, Vallicelli 2, Tesi (L) n.e., Bartalini, Bernardeschi n.e., Focosi n.e., Covino n.e. All.: Alessandro Menicucci.

Pallavolo Teatina: Falcone (L), Miccoli, D’Amico n.e., Carrisi 3, Filacchioni 1, Courroux, Biesso 7, Stafoggia 5, Corradetti 9, Gorgoni 6, Cardellicchio (L) n.e., Ricci 2. All.: Cristian Piazzese.