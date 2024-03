Pallavolo: sfida al vertice per la Pediatuss Casciavola in Serie C

SERIE C. Dopo aver osservato il turno di riposo torna in campo la PediaTuss Casciavola che nella diciannovesima giornata del campionato di Serie C riceverà la visita del Volley Cecina formazione partita con grandi ambizioni e che dopo il cambio di guida tecnica è tornata prepotentemente alla ribalta tanto da trovarsi, alla vigilia di questa partita, a soli due punto dalle casciavoline e quindi dalla seconda piazza che garantisce un posto nei playoff.

Si tratta quindi, senza se e senza ma, di un vero e proprio scontro diretto per la parte nobile della classifica e la PediaTuss dovrà affrontarlo ripartendo da quanto fatto vedere ormai due settimane fa nella sfida contro il Delfino Pescia. Mantenere invariato il vantaggio sulle squadre che affiancano le rossoblu al secondo posto ed allungare sulle inseguitrici sarebbe il miglior viatico per un finale di campionato da vivere tutto di un fiato nel cercare la rincorsa ad un posto negli spareggi promozione.

Coach Tagliagambe attende buone nuove dall’infermeria, soprattutto per quanto riguarda Vaccaro e Barsacchi, questa la rosa a sua disposizione. Palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini, Marino; schiacciatrici: Messina, Lari, Raniero; Opposti:Sgherri, Barsacchi e Vaccaro; liberi: Marsili, Tellini. La partita sarà trasmessa sabato 23 marzo in diretta su Pallavolo Casciavola channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

SERIE D. Torna al Pala Pediatrica la Katinka Travel Casciavola che in occasione della ventesima giornata del campionato di Serie D ospita, sabato 23 alle 18, la Pallavolo Orsaro Filattiera, formazione che, come le rossoblu è impegnata ad evitare la retrocessione ed in classifica si trova a distanza di tre punti dalle casciavoline.

Dopo la prestazione negativa di sabato, si tratta anche di una prova di maturità per Centi e compagne che dovranno dimostrare come quello di Livorno sia stato solo un incidente di percorso nel cammino di crescita di una squadra che è una delle più giovani del lotto. Servirà una prova di sostanza e soprattutto di grande continuità per portare a casa un risultato positivo imprescindibile per puntare ad evitare gli ultimi quattro posti della classifica.

Con l’unica eccezione della lungodegente Gherardi, coach Lazzerini avrà a disposizione l’intera rosa così formata. Palleggiatori: Di Coscio, Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli, Pugliesi; schiacciatori: Caponi, Nanni, Puccini; opposti: Grande, Corsini; liberi Centi, Funel. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.