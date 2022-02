B1: Castelfranco si aggiudica il big match contro Volleyrò, ora il primato è a 2 soli punti

Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta. Si può utilizzare quesa frase che la Juventus ha fatto propria per descrivere l’atteggiamento che la FGL Castelfranco sta assumendo in ogni partita di questa stagione di B1 femminile di volley. Il big match casalingo di ieri contro il Volleyrò Casal De’ Pazzi era un’occasione troppo ghiotta e che non andava fatta sfuggire. Detto, fatto: le biancoblu toscane hanno battuto 3-1 le giovanissime romane che sono giunte a Castelfranco di Sotto con la voglia di stupire ancora.

In palio c’era davvero tantissimo: entrambe le formazioni si sono affrontate da seconde in classifica, ora Castelfranco ha staccato le rivali e si trova a due sole lunghezze dalla capolista 3M Perugia (sconfitta, a sorpresa, nel weekend da Clementina 2020). È stata un’altra vittoria da incorniciare, una nuova partita vinta con determinazione e tantissimo cuore, tenendo conto del fatto che non si è messa per nulla bene nel primo set. Il parziale di partenza è stato un’autentica battaglia, con Volleyrò capace di vincere ai vantaggi (27-25) e di spaventare subito la FGL.

Fortunatamente le biancoblu non si sono disunite e hanno continuato a giocare come meglio sanno. Il pareggio è stato immediato, un 25-22 che ha regalato altro spettacolo al PalaBagagli e soprattutto il sospirato 1-1 nel conto set. La terza frazione di gioco è diventata dunque uno spartiacque fondamentale e le pisane hanno avuto il merito di concretizzare il break giusto senza farsi più riprendere: il set si è concluso sul 25-18 in favore delle padrone di casa, con tanto di sorpasso ed entusiasmo generale.

Nel quarto set, poi, Castelfranco ha mantenuto ben saldi i propri nervi e il 25-20 ha chiuso definitivamente i giochi per il 3-1 che significa secondo posto solitario. MVP della partita è stata Sara Casarosa, libero sempre affidabile e protagonista di un match ai limiti della perfezione. Sabato prossimo le toscane giocheranno in trasferta contro il peggior avversario possibile, proprio quella Clementina 2020 che ha appena inflitto a Perugia la sua prima sconfitta interna. Il tabellino del match:

Fgl Castelfranco-Volleyrò Casal De’ Pazzi 3-1 (25-27, 25-22, 25-18, 25-20)

Castelfranco: Zuccarelli, Chisari, Bertelli, Casarosa (L), Andreotti, Baggi, Vallicelli, Beconcini, Bartalini, Bernardeschi, Focosi, Covino. All. Menicucci.

Volleyrò: Viscioni; Atamah; Cabassa; Zuliani; Orlandi; Polesello; Batte; Tonello, Marku, Di Mario; Cavalieri. All. Ebana