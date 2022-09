Volley femminile B1. Prima cena inaugurale per la FGL-ZUMA Castelfranco

Grande entusiasmo per la prossima stagione: la Asd Pallavolo Castelfranco si è ritrovata ieri sera presso il Ristorante Lungomare Hotel a Marina di Cecina, di proprietà dello stesso coach Alessandro Menicucci, per la prima cena inaugurale di squadra con la sana voglia di stare insieme e di condividere un momento di relax. Insieme alla squadra, il Presidente Daniele Quinti, i direttori sportivi Luigi Palidori e Fabio Menichetti, il team manager Sandro Bernardeschi, il preparatore atletico Fabio Menichetti, la fisioterapista Annalisa Baldanzi e l'ufficio stampa Valentina Panicucci.

Il gruppo atlete è apparso molto compatto anche fuori dal campo, impressione confermata già nei primi allenamenti congiunti degli scorsi giorni. “Dopo un mese di allenamenti, siamo soddisfatti e confermiamo gli ottimi innesti che sono stati fatti per rafforzare la squadra” afferma in una dichiarazione durante la serata lo stesso Presidente Quinti. Alle atlete FGL-ZUMA è stato servito un menù sportivo di alto livello, con antipasti, tre primi e due secondi…immancabile poi il dolce ed il brindisi per suggellare la serata vista mare.

Il ritmo di lavoro in questa prima parte della preparazione, è stato decisamente incalzante e distribuito tra sedute tecniche, sedute pesi e gli allenamenti sulla sabbia: nelle prossime settimane FGL-ZUMA parteciperà al Primo Trofeo triangolare Internazionale di “Città di Capannoli” il 24/25 settembre ed al Torneo triangolare del primo ottobre a Prato. Da stamani le ragazze sono richiamate subito a lavoro ed alla concentrazione: non rimane che augurare loro buon lavoro.