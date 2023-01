Buona la prima del 2023 per Castelfranco, Genova va ko: 3-1

Riparte con il piede giusto la FGL – Zuma Castelfranco che ha la meglio per 3-1 su una Rimont Progetti Genova tutt’altro che arrendevole. Le ospiti si fanno trovare subito pronte nel primo set e sono brave a chiuderlo in vantaggio per 25-23, la squadra di casa si scuote nel secondo e nel terzo parziale, acquisisce ritmo, lima gli errori e ribalta la situazione. Nel quarto set, però, Genova torna sotto e guida nel punteggio quasi fino al termine, fin quando una nuova scossa di Zuccarelli e compagne vede accendersi la luce sul finale e chiudere i conti sul 25-22, conquistanto tre punti d’oro per la classifica.

Ecco il commento del tecnico in seconda Nicola Ficini al termine: “Le partite dopo la sosta sono sempre difficili, Genova era scesa in campo ultimamente con tre formazioni diverse, oggi invece il sestetto era quello titolare, dal canto nostro nelle ultime settimane ci siamo allenate con poche persone ed infatti non avevamo il ritmo partita giusto, si è visto nel primo set dove non siamo mai riuscite ad entrare in gara e loro lo hanno vinto con merito seppur un po’ di rammarico c’è stato, nel secondo e nel terzo parziale finalmente abbiamo acquisito ritmo, abbiamo limitato gli errori e li abbiamo portati a casa, nel quarto set di nuovo la paura di inizio gara, siamo sempre stati sotto fino alla fine quando abbiamo registrato alcune situazioni tatticamente e l’abbiamo chiusa, questi sono tre punti molto importanti per la nostra classifica”.

Al coach fa eco la capitana Agata Zuccarelli: “Partita difficilissima ma lo sapevamo, non giocavamo da un mese e le avversarie ci hanno dato filo da torcere, come si è visto soprattutto nel primo set, siamo contente della vittoria, sono tre punti fondamentali, ora testa alla prossima gara contro Liberi e Forti, è l’ultima di andata e vogliamo chiudere in bellezza”.

Da sottolineare, infine, la nuova partnership tra FGL Zuma Castelfranco ed il concessionario Tinghi Motors motivo per cui i due liberi della squadra hanno indossate le nuove maglie dedicate a questa nuova collaborazione.

IL TABELLINO

FGL ZUMA – RIMONT PROGETTI GENOVA 3-1

I parziali: 23-25, 25-17, 25-18, 25-22

Fgl Zuma Castelfranco: Zuccarelli 12, Chisari 6, Marocchini, Bertelli, Giannoni L, Dellamico 1, Tesi L, Muzi 23, Beconcini, Focosi, Tesanovic 12, Fava 12. Allenatore: Menicucci - Ficini