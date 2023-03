Castelfranco non fa sconti a Valdarninsieme, 3-0 il finale

Questo il commento al termine delle gara di coach Ficini: "La trasferta era rischiosa, giocavamo contro una squadra che veniva da una prestazione debole con tanta voglia di riscatto e che lotta per non retrocedere; le ragazze hanno dimostrato di essere concentrate e di non sottovalutare l’incontro".

Vince senza far sconti la FGL-Zuma Castelfranco che in casa di Valdarninsieme s'impone 3-0. I parziali dicono 12-25, 17-25, 16-25, dimostrando la superiorità della compagine pisana.

Per chiudere: "Complimenti alle ragazze perché hanno vinto in maniera netta con attenzione mentale e buon gioco corale.Da domani penseremo alla prossima partita contro la prima, Volley Parella: in settimana lavoreremo nello stesso modo in cui abbiamo preparato le altre partite".