Castelfranco di Sotto si tinge di bianco e blu: domenica l’esordio in B1 della FGL

Noi siamo i biancoblu! Lapuò benissimo prendere in prestito questo coro che si sente spesso negli stadi di calcio e che riprende le note del cartone animato “Braccio di ferro”, visto che i colori della società pisana tingeranno gli spalti del palazzetto locale domenica prossima. Castelfranco di Sotto ha dato i natali a diversi personaggi diventati famosi nelle arti militari. Non si tratta di una guerra, ma la sfida che deve affrontare la FGL in questarichiede strategie non meno raffinate. Si sta attendendo con trepidazione l’inizio del campionato: il debutto assoluto è in programma appunto per domenica 17 ottobre, quando in Toscana arriverà la compagine marchigiana dell’Energia 4.0 - De Mitri.

Dopo la pubblicazione del calendario di B1, infatti, Castelfranco è stata inserita nel girone E che raggruppa squadre del centro Italia e in particolare di cinque regioni: Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria, Molise e Toscana. Il nuovo gruppo si è riunito lo scorso mese di luglio per conoscersi di persona e, settimana dopo settimana, si è amalgamato in modo da poter essere pronto per questa prima giornata di campionato. Questa la rosa completa: Margherita Andreotti, Alessandra Focosi, Eva Bernardeschi, Sara Agata Chisari, Giulia Bertelli, Melissa Tesi (assente nella seconda fase della presentazione), Sara Casarosa, Cecilia Vallicelli, Laura Baggi, Agata Zuccarelli, Ilaria Bartalini, Clarissa Covino; allenatori Alessandro Menicucci e Nicola Ficini; fisioterapista Annalisa Baldanzi, preparatore atletico Michael Corti.

Per le ragazze sarà un impegno non indifferente, visto che bisognerà sostenere trasferte lunghe e complesse, senza dimenticare che la squadra è stata in parte rimodulata, ma senza dubbio c’è una buona struttura di base che fa sperare in una buona pallavolo già da domenica prossima. L’obiettivo è quello di puntare su alcuni punti fermi, vale a dire il capitano Margherita Andreotti, ma anche Sara Chisari, Giulia Bertelli, Melissa Tesi, Eva Bernardeschi, Alessandra Focosi, Sara Casarosa. Non sono mancati i colpi di mercato per affrontare una categoria tanto equilibrata e difficile. La società toscana ha completato il roster con Ilaria Bartalini che andrà a chiudere le disponibilità di posto 4 per i due allenatori, ma prima di lei sono arrivate altre atlete di valore.

Il nuovo opposto, ad esempio, è Clarissa Corvino che si è già ben inserita nell’ambiente biancoblu, oltre a Laura Baggi, la cui carriera è di grandissima caratura, visto che ha giocato in A1 e indossato le maglie di diverse nazionali giovanili. Per quel che riguarda la nuova banda, poi, si tratta di Agata Zuccarelli che è andata ad arricchire la rosa con la sua esperienza e l’indubbio valore. I tifosi della FGL sono pronti ad “abbracciare” queste atlete che non vogliono solo promettere, ma anche mantenere.